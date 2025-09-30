Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

Анна Ярославська
30 вересня 2025, 08:01
70
Якщо ХАМАС не прийме план Трампа, США підтримають Ізраїль у знищенні угруповання.
Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп,
Трамп пропонує припинення вогню та міжнародне управління в Газі / Колаж: Главред, фото: скріншот відео /x.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Білий дім опублікував план негайного припинення вогню в Газі
  • Ізраїль прийняв план Трампа, ХАМАС поки не дав письмової відповіді
  • У разі відмови ХАМАС Ізраїль отримає повну підтримку США

У понеділок, 29 вересня, Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа. Пропозицію вже передано на розгляд ХАМАС.

Як пише Al Jazeera, якщо план Трампа ухвалять обидві сторони, війна має бути негайно припинена. Усіх полонених, яких утримують у Газі живими і мертвими, мають повернути упродовж 72 годин, а палестинських ув'язнених - звільнити. Сектор Газа тимчасово буде управлятися палестинським технократичним урядом, без участі ХАМАС, і Ізраїль не буде анексувати Газу.

відео дня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв план президента США Дональда Трампа, проте офіційний представник ХАМАС Махмуд Мардаві повідомив телеканалу Al Jazeera, що угруповання ще не отримало письмового плану мирного врегулювання в секторі Газа.

План містить низку умов, які ХАМАС уже неодноразово відхиляв, проте Білий дім закликав угруповання прийняти ці умови. У разі відмови, гуманітарні та відновлювальні заходи реалізовуватимуться лише в "зонах, вільних від терору" під контролем міжнародних сил.

Що передбачає план Трампа

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі:

  • Газа стане дерадикалізованою зоною.
  • Газу буде відбудовано.
  • Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, ізраїльські війська відступлять на узгоджену лінію, щоб підготуватися до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, буде припинено, а лінії фронту залишатимуться незмінними, доки не буде виконано умови для повного поетапного відведення військ.
  • Упродовж 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.
  • Після звільнення всіх заручників Ізраїль випустить 250 ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення, а також 1 700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки буде повернуто, Ізраїль передасть останки 15 загиблих палестинців.
  • Після повернення всіх заручників члени ХАМАС, які зобов'язуються до мирного співіснування і роззброєння, отримають амністію.
  • Після ухвалення цієї угоди в Сектор Газа негайно буде спрямована повноцінна гуманітарна допомога.
  • Доставлення та розподіл допомоги в Газі здійснюватимуться без втручання обох сторін через Організацію Об'єднаних Націй та її агентства, Червоний Півмісяць, а також інші міжнародні інституції.
  • Газою тимчасово керуватиме перехідний технократичний, аполітичний палестинський комітет.
  • До складу цього комітету увійдуть кваліфіковані палестинці та міжнародні експерти під наглядом нового міжнародного перехідного органу - "Ради миру", який очолить і очікувано керуватиме президент Дональд Трамп. Інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, серед них - колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
  • Буде розроблено економічний план Трампа з відновлення та розвитку Гази шляхом створення групи експертів, які брали участь у створенні процвітаючих сучасних міст Близького Сходу.
  • Буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами та умовами доступу, які будуть узгоджуватися з країнами-учасницями.
  • Ніхто не буде змушений залишати Газу; ті, хто захоче виїхати, зможуть це зробити і повернутися.
  • ХАМАС та інші угруповання погоджуються не брати жодної участі в управлінні Газою - прямо, побічно або в будь-якій формі.
  • Регіональні партнери нададуть гарантії, що ХАМАС та інші угруповання дотримуватимуться своїх зобов'язань і що Нова Газа не становитиме загрози ні своїм сусідам, ні своєму населенню.
  • Сполучені Штати співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами для створення тимчасових Міжнародних сил стабілізації (МСС), які негайно будуть розгорнуті в Газі.
  • Ізраїль не буде окупувати й анексувати Газу.
  • Якщо ХАМАС зволікатиме або відхилить цю пропозицію, все вищеописане, включно з розширеною гуманітарною операцією, триватиме в зонах, вільних від терору, переданих ЦАХАЛ під контроль МСС.
  • Буде розпочато міжрелігійний діалог на основі толерантності та мирного співіснування.
  • У міру відновлення Гази та успішного виконання програми реформ Палестинської адміністрації можуть нарешті скластися умови для реального шляху до палестинського самовизначення і державності, що визнається як прагнення палестинського народу.
  • Сполучені Штати розпочнуть діалог між Ізраїлем і палестинцями, щоб домовитися про політичний горизонт мирного і процвітаючого співіснування.

Що буде, якщо ХАМАС не погодиться на мирний план Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа, передає Associated Press.

"Бібі, ти отримаєш нашу повну підтримку в тому, що тобі потрібно буде зробити", - сказав Трамп, звертаючись до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Президент США додав, що все ж "сподівається на укладення мирної угоди".

Нетаньяху, зі свого боку, заявив, що підтримує мирний план Трампа щодо сектору Гази.

"Я підтримую ваш план щодо припинення війни в Газі, який дає змогу досягти наших військових цілей", - сказав він.

Потім Нетаньяху заявив, що Ізраїль "завершить справу" - якщо ХАМАС відхилить мирний план.

Дивіться відео - Пресконференція Трампа і Нетаньягу:

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як писав Главред, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб.

Бойовики також захопили понад 250 заручників і вивезли їх у сектор Газа. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп сектор Газа ХАМАС Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

09:36Війна
Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24Фронт
ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

08:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Китайський гороскоп на сьогодні 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Останні новини

09:36

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

09:24

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24

Чи наблизять мир українські ракетиПогляд

09:18

Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

09:16

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня новини компанії

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
09:06

Буде багато кризи: астролог назвала дві небезпечні дати в жовтні 2025 року

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: як компанія об'єднала співробітників навколо спорту новини компанії

08:56

"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Реклама
08:28

Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьми

08:27

Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про "бандеризм"

08:01

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалитьсяВідео

07:10

Де три відмінності між жінками з песиком: найскладніша загадка на перевірку уважності

06:47

Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

Реклама
03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

Реклама
20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти