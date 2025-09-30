ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

Якщо ХАМАС не прийме план Трампа, США підтримають Ізраїль у знищенні угруповання.

Трамп пропонує припинення вогню та міжнародне управління в Газі / Колаж: Главред, фото: скріншот відео /x.com/WhiteHouse

Коротко:

Білий дім опублікував план негайного припинення вогню в Газі

Ізраїль прийняв план Трампа, ХАМАС поки не дав письмової відповіді

У разі відмови ХАМАС Ізраїль отримає повну підтримку США

У понеділок, 29 вересня, Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа. Пропозицію вже передано на розгляд ХАМАС.

Як пише Al Jazeera, якщо план Трампа ухвалять обидві сторони, війна має бути негайно припинена. Усіх полонених, яких утримують у Газі живими і мертвими, мають повернути упродовж 72 годин, а палестинських ув'язнених - звільнити. Сектор Газа тимчасово буде управлятися палестинським технократичним урядом, без участі ХАМАС, і Ізраїль не буде анексувати Газу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв план президента США Дональда Трампа, проте офіційний представник ХАМАС Махмуд Мардаві повідомив телеканалу Al Jazeera, що угруповання ще не отримало письмового плану мирного врегулювання в секторі Газа.

План містить низку умов, які ХАМАС уже неодноразово відхиляв, проте Білий дім закликав угруповання прийняти ці умови. У разі відмови, гуманітарні та відновлювальні заходи реалізовуватимуться лише в "зонах, вільних від терору" під контролем міжнародних сил.

Що передбачає план Трампа

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі:

Газа стане дерадикалізованою зоною.

Газу буде відбудовано.

Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, ізраїльські війська відступлять на узгоджену лінію, щоб підготуватися до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, буде припинено, а лінії фронту залишатимуться незмінними, доки не буде виконано умови для повного поетапного відведення військ.

Упродовж 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.

Після звільнення всіх заручників Ізраїль випустить 250 ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення, а також 1 700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки буде повернуто, Ізраїль передасть останки 15 загиблих палестинців.

Після повернення всіх заручників члени ХАМАС, які зобов'язуються до мирного співіснування і роззброєння, отримають амністію.

Після ухвалення цієї угоди в Сектор Газа негайно буде спрямована повноцінна гуманітарна допомога.

Доставлення та розподіл допомоги в Газі здійснюватимуться без втручання обох сторін через Організацію Об'єднаних Націй та її агентства, Червоний Півмісяць, а також інші міжнародні інституції.

Газою тимчасово керуватиме перехідний технократичний, аполітичний палестинський комітет.

До складу цього комітету увійдуть кваліфіковані палестинці та міжнародні експерти під наглядом нового міжнародного перехідного органу - "Ради миру", який очолить і очікувано керуватиме президент Дональд Трамп. Інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, серед них - колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Буде розроблено економічний план Трампа з відновлення та розвитку Гази шляхом створення групи експертів, які брали участь у створенні процвітаючих сучасних міст Близького Сходу.

Буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами та умовами доступу, які будуть узгоджуватися з країнами-учасницями.

Ніхто не буде змушений залишати Газу; ті, хто захоче виїхати, зможуть це зробити і повернутися.

ХАМАС та інші угруповання погоджуються не брати жодної участі в управлінні Газою - прямо, побічно або в будь-якій формі.

Регіональні партнери нададуть гарантії, що ХАМАС та інші угруповання дотримуватимуться своїх зобов'язань і що Нова Газа не становитиме загрози ні своїм сусідам, ні своєму населенню.

Сполучені Штати співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами для створення тимчасових Міжнародних сил стабілізації (МСС), які негайно будуть розгорнуті в Газі.

Ізраїль не буде окупувати й анексувати Газу.

Якщо ХАМАС зволікатиме або відхилить цю пропозицію, все вищеописане, включно з розширеною гуманітарною операцією, триватиме в зонах, вільних від терору, переданих ЦАХАЛ під контроль МСС.

Буде розпочато міжрелігійний діалог на основі толерантності та мирного співіснування.

У міру відновлення Гази та успішного виконання програми реформ Палестинської адміністрації можуть нарешті скластися умови для реального шляху до палестинського самовизначення і державності, що визнається як прагнення палестинського народу.

Сполучені Штати розпочнуть діалог між Ізраїлем і палестинцями, щоб домовитися про політичний горизонт мирного і процвітаючого співіснування.

Що буде, якщо ХАМАС не погодиться на мирний план Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа, передає Associated Press.

"Бібі, ти отримаєш нашу повну підтримку в тому, що тобі потрібно буде зробити", - сказав Трамп, звертаючись до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Президент США додав, що все ж "сподівається на укладення мирної угоди".

Нетаньяху, зі свого боку, заявив, що підтримує мирний план Трампа щодо сектору Гази.

"Я підтримую ваш план щодо припинення війни в Газі, який дає змогу досягти наших військових цілей", - сказав він.

Потім Нетаньяху заявив, що Ізраїль "завершить справу" - якщо ХАМАС відхилить мирний план.

Дивіться відео - Пресконференція Трампа і Нетаньягу:

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як писав Главред, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб.

Бойовики також захопили понад 250 заручників і вивезли їх у сектор Газа. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

