'Жодних укриттів не існує': Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

Це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

США дали Україні "зелене світло" на далекобійні удари по Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії американською зброєю

Деякі удари потребуватимуть додаткового узгодження з Пентагоном

Президента США підтримують й інші представники адміністрації

Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати удари за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку Пентагону. Про це повідомив спеціальний посланник Білого дому Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

На пряме запитання, чи вважає президент США, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог, відповів, що це було санкціоновано президентом.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує", - сказав він.

За словами Келлога, це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

Водночас він зазначив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення таких ударів.

Далекобійні удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Києвом американської зброї дальньої дії для нанесення ударів по території Росії, передає WSJ.

Як пише Reuters, занадто успішні удари України по російських НПЗ можуть викликати невдоволення президента США. Різке зростання світових цін на паливо неминуче б'є по американських споживачах і може ускладнити внутрішній економічний порядок денний Білого дому. Саме тому у Вашингтоні балансують між підтримкою Києва та контролем за наслідками атак для глобального ринку.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Україна б'є по російських НПЗ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але в РФ намагаються приховати деталі цих атак. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, нещодавно було уражено понад 20 об'єктів, що спричинило серйозні проблеми з паливом.

За його словами, у Росії фіксується дедалі більший дефіцит бензину, найгостріше - на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області, тоді як Москва і Санкт-Петербург максимально захищені від перебоїв.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.

