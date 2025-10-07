У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй 'Томагавки' - Axios

У Києві запевняють, що ракети "Томагавк" дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території РФ.

"Томагавки" можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

"Томагавки" можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів

У Києві не знають, яке саме рішення ухвалив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "ухвалив рішення" щодо продажу ракет великої дальності "Томагавк" країнам НАТО для їх постачання для України. Водночас, як повідомило джерело Axios, близьке до українського уряду, представники адміністрації американського лідера занепокоєні щодо того, чи зможуть США контролювати використання цих ракет Україною після їх придбання країнами НАТО.

Відомо, що в Києві запевняють, що ракети "Томагавк" дадуть Україні можливість атакувати військові цілі в глибині території РФ і допоможуть стримати російського диктатора Володимира Путіна, а також змусять його сісти за стіл переговорів.

"Я практично ухвалив рішення", - наголосив Трамп, коли в нього запитали, чи ухвалив він рішення про постачання цих ракет.

Водночас він додав, що хоче знати, що українці планують робити з ракетами, перш ніж постачати їх.

"Куди вони їх відправляють, я думаю, я повинен буду поставити це запитання. Я б ставив деякі запитання. Я не хочу ескалації", - зазначив президент США.

Зі свого боку український чиновник і джерело, близьке до українського уряду, кажуть, що не знають, яке саме рішення ухвалив Трамп.

Відомо, що Путін заявив, що постачання ракет "Томагавк" Україні стане "абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації".

За його словами, Україна не зможе використовувати ракети без прямої участі США, в результаті чого відбудеться пряма конфронтація між Америкою і Росією, що знищить будь-який позитивний прогрес у відносинах між країнами.

Чи можуть українські літаки використовувати ракети "Tomahawk" - думка експерта

Як писав Главред, кілька бойових літаків Повітряних сил України теоретично можуть носити і запускати американські крилаті ракети Tomahawk, якщо їх передадуть, заявив авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі для Телеграфа.

Він пояснив, що за вантажопідйомністю такі ракети під силу нести як винищувачу F-16, так і бомбардувальнику Су-24, однак стандартні версії цих літаків не мають інтеграції для запуску Tomahawk. Водночас українські інженери вже мають досвід адаптації радянських машин (зокрема Су-24) під західні ракети - наприклад, Storm Shadow.

"Вантажопідйомність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага "Томагавка" близько 1500 кілограм і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", - пояснив Романенко.

Передача "Томагавків" Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Під час брифінгу 6 жовтня в Білому домі Трамп зазначив, що вже "майже ухвалив рішення", однак перед цим хоче отримати відповіді на кілька запитань, зокрема щодо планів використання цих ракет українською стороною.

За словами народного депутата Єгора Чернєва, Сполучені Штати можуть передати Україні обмежену кількість ракет "Томагавк", але їхнє застосування одразу не буде дозволено.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, коментуючи можливість передачі Україні Tomahawk, зазначив, що зміна риторики Дональда Трампа щодо Росії відбулася надто швидко, щоб можна було говорити про реальний поворот у його політиці.

Axios - американський новинний сайт. Заснований 2016 року, почав роботу 2017-го. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

