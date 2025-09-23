Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

Трамп заявив, що Україна має всі шанси повернути окуповані території завдяки підтримці ЄС і НАТО, водночас підкресливши високий бойовий дух українців.

Про що сказав Трамп:

Україна може повернути всі свої території та навіть піти далі

Росія не досягла результатів у війні проти України

Україна має високий бойовий дух

Президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС та НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і відздобути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним. Чому б ні?", - написав президент США. відео дня

Трамп зазначив, що Росія вже три з половиною роки веде безцільну війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі вистачило б менше тижня. Це не підвищує престиж країни, а робить її схожою на "паперового тигра".

Президент США додав, що жителі Москви та інших великих міст і районів по всій Росії дізнаються реальний стан справ — про величезні черги за бензином та інші проблеми воєнної економіки, де більшість ресурсів витрачається на боротьбу з Україною.

Він також відзначив, що Україна має високий бойовий дух і лише зміцнюється, — це ще більше демонструє слабкість Росії.

"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!", - резюмував Трамп.

Чи реальне повернення до кордонів 1991 року - думка експерта

Як писав Главред, повернення України до кордонів 1991 року є малоймовірним, проте не виключається повністю. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що такий сценарій може стати можливим у разі краху Росії, зокрема падіння її політичного керівництва та розпаду системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії в 1917 році. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх – саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, що перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, аби там розв'язувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники прорвалися на фронті та оточили близько тисячі російських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Водночас, за словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, про значний успіх на Добропільському напрямку можна буде говорити лише тоді, коли ворога відтиснуть від околиць Родинського.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан наголосив, що відсутність реакції НАТО та Європи на російські дронові провокації в Польщі підштовхує Москву до нових дій. Надалі Росія може влаштовувати подібні інциденти не лише проти Польщі, а й щодо інших держав.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

