Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

Юрій Берендій
23 вересня 2025, 22:10
1231
Трамп заявив, що Україна має всі шанси повернути окуповані території завдяки підтримці ЄС і НАТО, водночас підкресливши високий бойовий дух українців.
Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій
/ Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Трамп:

  • Україна може повернути всі свої території та навіть піти далі
  • Росія не досягла результатів у війні проти України
  • Україна має високий бойовий дух

Президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС та НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і відздобути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним. Чому б ні?", - написав президент США.

відео дня

Трамп зазначив, що Росія вже три з половиною роки веде безцільну війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі вистачило б менше тижня. Це не підвищує престиж країни, а робить її схожою на "паперового тигра".

Президент США додав, що жителі Москви та інших великих міст і районів по всій Росії дізнаються реальний стан справ — про величезні черги за бензином та інші проблеми воєнної економіки, де більшість ресурсів витрачається на боротьбу з Україною.

Він також відзначив, що Україна має високий бойовий дух і лише зміцнюється, — це ще більше демонструє слабкість Росії.

"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!", - резюмував Трамп.

Чи реальне повернення до кордонів 1991 року - думка експерта

Як писав Главред, повернення України до кордонів 1991 року є малоймовірним, проте не виключається повністю. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що такий сценарій може стати можливим у разі краху Росії, зокрема падіння її політичного керівництва та розпаду системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії в 1917 році. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх – саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, що перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, аби там розв'язувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники прорвалися на фронті та оточили близько тисячі російських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Водночас, за словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, про значний успіх на Добропільському напрямку можна буде говорити лише тоді, коли ворога відтиснуть від околиць Родинського.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан наголосив, що відсутність реакції НАТО та Європи на російські дронові провокації в Польщі підштовхує Москву до нових дій. Надалі Росія може влаштовувати подібні інциденти не лише проти Польщі, а й щодо інших держав.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

22:26Війна
Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

22:10Війна
ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

22:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Останні новини

22:26

Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

22:10

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

22:04

ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

21:57

Загроза досі зберігається: у ЗСУ розповіли про нову небезпеку для одного з міст

21:14

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

Нові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – СвітанНові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – Світан
21:02

НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня

20:53

Олександр Панкратов-Чорний у реанімації через смертельну хворобу - деталі

20:46

Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдаритиВідео

20:42

Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні

Реклама
20:42

Штраф та навіть конфіскація: в Україні планують посилити відповідальність для водіїв

20:33

Пенсію можуть заморозити: українцям розкрили, як не залишитися без виплат

19:46

В Україні різко вдарить мороз: синоптики назвали дату раптового похолодання

19:37

Перша ракетка України несподівано зупинила сезон: що спричинило паузу

19:30

РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні "мішені"

19:30

Трамп розлютився і видав гучну заяву на Генасамблеї ООНВідео

19:18

Не Володимир Великий - розкрито, хто насправді "хрестив Русь", відкриття здивуєВідео

19:17

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

19:10

Бої та оточення: що відбувається в районі ДобропілляПогляд

18:50

Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на МосквуВідео

18:49

Плями з килимів зникнуть за 15 хвилин: який засіб допоможе

Реклама
18:43

Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

18:42

Як зберігати оснастки, які вже були у використанні - лайфхак

18:37

Модні аксесуари, які справлять враження новини компанії

18:20

Знищено установки, якими били по Україні: потужна атака на "Іскандери" в РФФото

18:18

Наступник Путіна: названо несподіване ім'я та головну умову зміни владиВідео

17:55

Швидка і дуже смачна страва: рецепт салату Венеція

17:39

Дочка Пєскова втекла з Росії за день до "великої війни" - ЗМІ

17:34

Якщо людина зникла безвісти, як за неї молитися: священник відповівВідео

17:26

Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і РосіюВідео

17:26

Як і де правильно зберігати яйця: несподівана відповідь здивує бувалих господиньВідео

17:13

Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

17:10

Ніяк не через зовнішність: ТОП-4 неочевидні ознаки, що ви зачаровуєте людей

17:02

Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала ЗапоріжжяФотоВідео

17:02

Стан такий собі: тяжкохворий заслужений артист України вийшов на зв'язок

16:46

"Критична помилка": трихолог пояснила, як правильно мити волосся

16:34

Росія готує нову масовану атаку по Україні - вже названі можливі цілі удару

16:33

Ув’язнення до 10 років та стягнення: українців почали штрафувати за "прибирання"

16:26

Його вважають "батьком гривні": у США помер український художник Василь Лопата

16:23

Авто не реагує на ключ - що робити і як зрозуміти, що імобілайзер "помер"Відео

16:21

РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали російські окупантиВідео

Реклама
16:06

HBO Max в Україні: топ 5 серіалів, які варто дивитись в першу чергуВідео

15:38

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

15:24

"Заблоковано": поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа, дивне відео

15:17

В Україні нестримно ростуть ціни на ключові продукти - що подорожчало найбільше

15:16

Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні

15:14

Magic Brothers вирушають у всеукраїнський тур із шоу "ДивоVision 2": оголошено дати виступів

15:00

Прибирати чи ні: що робити з гнилими яблуками на ділянціВідео

14:55

Партію Порошенка роздирають скандали: відпочинок на Мальдівах, годинник за $50 тисяч і ОПЗЖ у керівництві, - експерт

14:47

Удари Tomahawk по Алабузі та Іжевську: Світан про відповідь Заходу на провокації РФВідео

14:45

"Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти