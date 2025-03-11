Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув 'ультиматум' Росії

Дональд Трамп заявив про те, що готовий знову запросити Володимира Зеленського до Білого дому.

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Дональд Трамп не виключає нової зустрічі з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Президент США анонсував зустріч із представниками РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував результати переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії.

Під час спілкування з журналістами лідер США зазначив, що сподівається на те, що країна-агресор Росія погодиться на припинення вогню.

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"Будемо сподіватися, що Росія погодиться на припинення вогню. Ми зустрінемося з Росією сьогодні і завтра", - сказав він.

Крім того, Трамп також заявив, що готовий знову запросити президента України Володимира Зеленського в Білий дім.

"Дуже важливо, і я сказав про це: Україна і припинення вогню. Щойно домовилися про це. Тепер нам потрібно йти до Росії, і я сподіваюся, що президент Путін погодиться, і ми запустимо процес", - зазначив президент США.

Він також зазначив, що Україна вже погодилася на припинення вогню, і Росія повинна на це погодитися.

"Ми збираємося зустрітися з ними (росіянами, - ред.) не пізніше сьогодні або завтра, і сподіваюся ми зможемо укласти угоду", - додав Трамп.

Водночас він також сказав, що якщо РФ не погодиться на припинення вогню, тоді США "це просто триватиме і загине ще багато людей".

Перегляньте відео - Дональд Трамп про результати переговорів:

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/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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