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Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці

Руслана Заклінська
11 березня 2025, 20:10оновлено 11 березня, 21:48
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Україна підтримала ініціативу Вашингтона про повне припинення вогню на 30 днів.
Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці
Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Україна погодилася на 30-денне припинення вогню
  • США відновлюють обмін розвідданими та військову підтримку України
  • Угоду про корисні копалини підпишуть якнайшвидше

Переговори делегацій України та США у Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Про це йдеться у свільній заяві за підсумками зустрічі у Джидді.

"Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру", - йдеться у заяві.

відео дня

Українська делегація подякувала президенту США Дональду Трампу, Конгресу США та американському народу за їхню підтримку та внесок у мирний процес.

Учасники переговорів дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який можуть продовжити за взаємною згодою сторін. При цьому наголошується, що реалізація цієї ініціативи залежатиме від аналогічних дій з боку Російської Федерації. США взяли на себе зобов’язання довести до відома Москви, що "взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - зазначили у заяві.

Окремо сторони обговорили гуманітарні аспекти мирного процесу, зокрема можливість обміну військовополоненими, звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

Для подальшої роботи з досягнення миру обидві країни визначать склади своїх переговорних груп, які негайно розпочнуть переговори. США також зобов’язалися обговорити "ці конкретні пропозиції" з Росією.

Представники України також наголосили американським колегам, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

"Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", - йдеться у заяві.

Заява Зеленського

Президент України заявив, що перемовини з США тривали більшу частину дня і були конструктивними – сторони змогли детально обговорити ключові питання.

За словами Зеленського, Україна чітко окреслила свою позицію: Київ прагне справедливого миру і робить усе можливе, щоб він настав якнайшвидше та надійно, без ризику повторної війни. Основними пропозиціями української сторони стали три ключові пункти:

  • Режим тиші у небі – припинення ракетних обстрілів, авіаударів і використання далекобійних дронів.
  • Тиша на морі.
  • Заходи довіри – звільнення українських військовополонених і цивільних, а також повернення дітей, примусово вивезених до Росії.

Глава держави додав, що Україна погоджуєть на 30 днів припинення вогню, однак ключове питання – позиція Росії. США мають переконати Кремль погодитися на такі умови.

"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру", - додав президент.

США очікують відповідь Кремля

Радник США з національної безпеки Майк Волтц та державний секретар Марко Рубіо дали коментарі журналістам після зустрічі з українськими високопосадовцями в Джидді. Як повідомляє The Guardian, держсекретар Рубіо заявив, що переговори між Україною та США стали "позитивним кроком", і тепер Вашингтон передасть цю ініціативу російській стороні.

"М’яч тепер на боці Росії", – зазначив він, підкреслюючи, що Кремль повинен визначитися із відповіддю.

За словами радника з нацбезпеки Майка Волтца, українська делегація чітко підтвердила, що поділяє бачення президента Дональда Трампа щодо встановлення миру. Україна вже зробила "конкретні кроки", зокрема прийняла пропозицію Вашингтона щодо припинення вогню. Найближчими днями США поспілкуються з російською стороною, щоб отримати їхню відповідь.

"Ми запропонуємо їм цю ідею. Україна готова перестати стріляти і почати говорити, і тепер їм буде потрібно вирішувати "так" або "ні". Сподіваюся, вони скажуть так. Якщо так, то я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру", – сказав держсекретар США.

Зустріч у Саудівській Аравії - головне

Нагадаємо, 11 березня у Джидді стартували переговори делегацій України та США. На чолі делегацій були глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц зазначив у переві, що перемовини "рухаються до мети". Глава української делегації Андрій Єрмак заявив, що "робота триває".

Як повідомляв Главред, під час першого раунду сторони обговорили режим тиші на морі та в небі та угоду про рідкісноземельні копалини.

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