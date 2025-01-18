Трамп хоче 'покінчити' з війною в Україні: ексрадник попередив про небезпеку

Колишній радник Трампа зазначив, що Росія може бути зацікавлена в домовленостях, що закріплять поточні позиції на фронті.

https://glavred.net/world/tramp-hochet-pokonchit-s-voynoy-v-ukraine-eks-sovetnik-predupredil-ob-opasnosti-10631855.html Посилання скопійоване

Трамп хоче якнайшвидше завершити війну/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Болтона:

Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні

Президента США не надто хвилюють умови, на яких буде досягнуто припинення війни

Тривале перемир’я може перетворити лінії розмежування на новий кордон

Обраний президент США Дональд Трамп має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють. Про це заявив колишній радник обраного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в інтерв'ю для японського телебачення.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

відео дня

За словами Болтона, РФ, ймовірно, буде зацікавлена в домовленостях, які закріплять поточні позиції на фронті. Ексрадник підкреслив, що тривале перемир’я може поступово перетворити ці лінії розмежування на кордон між Україною та РФ.

"І чим довше це припинення вогню триватиме – тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною", - припустив Болтон.

Трамп і завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп та його команда планують працювати над "сильною" мирною угодою. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що угода буде вигідною для України.

Також екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес припускає, що, попри заяви Трампа про припинення вогню в Україні, його підхід полягатиме у сильному тиску на обидві сторони війни для укладення швидкого миру.

Як повідомляв Главред, обраний президент США, планує тиснути на Росію і Володимира Путіна, спочатку використовуючи санкції, а за потреби й жорсткіші заходи. Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Трамп може сприяти перемир’ю чи припиненню вогню в Україні, але завершення війни вимагатиме десятиліть.

Читайте також:

Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред