"Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

Україна зробила позитивний крок, сподіваємося, що росіяни теж зроблять крок натомість, каже Марко Рубіо.

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Марко Рубіо зробив заяву про позицію України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії.

За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

"Мета президента, перш за все, полягає в тому, щоб війна закінчилася. І я вважаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому плані. Сподіваємося, росіяни відповідатимуть взаємністю. Ну, просто щоб додати до коментаря секретаря", - сказав Рубіо.

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Він зазначив, що "тепер м'яч на їхньому боці" (маючи на увазі росіян, - ред.).

Україна поділяє позицію Трампа

Своєю чергою радник Дональда Трампа з безпеки Майкл Волтц повідомив, що, зокрема, під час переговорів з українською делегацією порушувалася тема гарантії, які українці "матимуть для своєї довгострокової безпеки".

"Українська делегація сьогодні дала дуже чітко зрозуміти, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру. Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії, припинити вбивства", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ в Джидді у вівторок.

Також радник зауважив, що Україна "зробила конкретні кроки і конкретні пропозиції".

"Не тільки прийнявши нашу пропозицію про повне припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві, але ми також заглибилися в суттєві деталі того, як ця війна повинна назавжди припинитися, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки та процвітання, а й справді розглянули, що треба зробити, щоб нарешті припинити ці жахливі бойові дії", - повідомив він.

Волтц зазначив, що вже є "делегація щодо наступних кроків з російського боку", а також делегація "щодо наступних кроків з українського боку". Він повідомив, що поговорить із російським колегою найближчими днями, а держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ G7 найближчими днями.

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України та США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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