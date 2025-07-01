Перевозив мільйон барелів нафти: танкер 'тіньового флоту' РФ вибухнув

Танкер направляється до Греції, де мають оцінити стан судна.

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Вибух на танкері / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

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На танкері "тіньового флоту" РФ стався вибух

Він був завантажений щонайменше 1 млн барелів сирої нафти

Буксир тягне пошкоджений танкер до Лаконської затоки у Греції

27 червня на танкері Vilamoura, який належить до "тіньового флоту" РФ, відбувся вибух у моторному відділенні. Про це повідомили у ГУР.

Зазначається, що інцидент трапився під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.

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Танкер перебував під прапором Маршалових островів та був завантажений щонайменше 1 млн барелів сирої нафти.

"Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора Росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луга, у травні його фіксували в районі Новоросійска", - йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що станом на 1 липня пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit тягне пошкоджений вибухом танкер до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити стан судна.

Варто додати, що власник танкера Vilamoura – транспортна компанія TMS Tanker ltd., зареєстрована у місті Марусі, Греція.

Вибухнув танкер Vilamoura / фото: ГУР

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у травні Євросоюз ввів 17-й пакет санкцій проти РФ. Санкції були спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Також відомо, що у Кремлі побоюються, що в другій половині 2025 року на нафтовому ринку може виникнути надлишок пропозиції, що призведе до подальшого падіння цін.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і введення заборони на газопроводи "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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