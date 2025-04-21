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Пішов з молотка втридорога: Україна вигідно продала російський танкер Nika Spirit

Руслана Заклінська
21 квітня 2025, 19:37
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Судно було зношене на 80% і потребувало інвестицій, але його продали утричі дорожче за оцінку, кажуть у АРМА.
Пішов з молотка втридорога: Україна вигідно продала російський танкер Nika Spirit
АРМА вигідно продало "блокатор" Керченської протоки / Колаж: Главред, фото: АРМА, УНІАН

Головне:

  • АРМА продала російський танкер Nika Spirit
  • Судно продали за 6,43 млн грн – утричі дорожче за оціночну вартість
  • Переможець – "Альфа Груп 77" з Кременчука

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) успішно провело аукціон із продажу російського танкера Nika Spirit, раніше відомого під назвою Neyma, який був заарештований в українському порту Ізмаїл ще у 2019 році. Судно продали втричі дорожче за оціночну вартість. Про це повідомила пресслужба АРМА.

За даними агентства, танкер був технічно зношеним на 80% і потребував суттєвих інвестицій на відновлення — не менше 20 мільйонів гривень. Незважаючи на це, агентству вдалося реалізувати судна за 6,43 млн грн, що майже втричі перевищує його початкову оцінку у 2,4 млн грн.

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Аукціон проводився через державну електронну платформу Prozorro.Продажі і зібрав чотирьох учасників. Переможцем торгів стала компанія "Альфа Груп 77", зареєстрована в місті Кременчук. Її директором є Віталій Марченко.

"Цей кейс є прикладом того, як продаж арештованих суден може напряму наповнювати Державний бюджет України. Наразі в управлінні АРМА перебуває 16 арештованих суден. І наша принципова позиція – такі активи мають передаватися до АРМА саме для реалізації, а не в управління", - заявила голова АРМА Олена Дума.

Історія судна

Танкер Nika Spirit був побудований у 1989 році як транспортний засіб для перевезення нафтопродуктів. Під час служби під російським прапором судно носило назву Neyma. Його затримали 29 липня 2019 року за рішенням суду, коли воно прибуло на ремонт в Ізмаїл. Власником на той час було ТОВ "Альтомар Шиппінг" з Краснодарського краю РФ.

Судно було безпосередньо залучене до інциденту в Керченській протоці у листопаді 2018 року, коли російські силовики захопили три українські військові кораблі ("Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу") та 24 українських моряків. Танкер використовувався для блокування проходу Керченською протокою.

"Загибель" танкерів РФ біля Керчі - що відомо

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці біля узбережжя тимчасово окупованого Криму почали тонути два російські танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", кожен з яких перевозив понад 4 тонни мазуту. Судна розкололися навпіл через сильні хвилі.

Танкерна аварія біля Керченської протоки сталася через те, що російські судна "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" були річкового класу й непридатні для плавання у відкритому морі під час шторму. Як зазначив експерт Андрій Клименко, погодні умови значно перевищували допустимі параметри для цих застарілих суден, побудованих ще в 1969 і 1973 роках.

Як повідомляв Главред, два російські танкери затонули біля Керченської протоки не через шторм, а через недбалість, заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, старі річкові судна вийшли в море за несприятливих погодних умов і не витримали навантаження.

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Що таке АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку/повернення активів; скорочена назва згідно з офіційним сайтом — Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

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