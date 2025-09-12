Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

Головне:
- По найбільшому нафтоналивному порту РФ на Балтиці вдарили дрони
- Силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ
Найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі Приморськ вразили минулої ночі безпілотники Служби безпеки України.
Об'єкт РФ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у спецслужбі.
Результати удару дронів СБУ
Унаслідок успішної атаки дронів СБУ на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти зупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.
Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ - НПС-3", НПС "Андреаполь" і НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти в порт-термінал Усть-Луга.
Що відомо про нафтовий хаб РФ
Приморськ - це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, за допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції і продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить РФ близько $15 млрд.
Удари вглиб РФ: думка експерта
Політичний аналітик Тарас Загородній зазначив, що для України вкрай важливо усвідомлювати: найбільш дієвою формою санкційного тиску на Росію є удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі. Зокрема, він наголосив на доцільності нанесення ударів по терміналах, розташованих, наприклад, у районі Балтійського моря. Саме на такі цілі, на його думку, слід концентрувати зусилля.
Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.
Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".
Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.
Читайте також:
- Скотиться до показників 1970-х: по РФ серйозно вдарить зупинка транзиту газу - Гончар
- Чому насправді Угорщина і Словаччина залежні від газу РФ: до чого тут Україна
- Зупинка транзиту газу "неприпустима": у МЗС Угорщини пригрозили Україні
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред