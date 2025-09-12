Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

Унаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі.

Дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

По найбільшому нафтоналивному порту РФ на Балтиці вдарили дрони

Силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ

Найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі Приморськ вразили минулої ночі безпілотники Служби безпеки України.

Об'єкт РФ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у спецслужбі.

Результати удару дронів СБУ

Унаслідок успішної атаки дронів СБУ на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти зупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ - НПС-3", НПС "Андреаполь" і НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти в порт-термінал Усть-Луга.

Що відомо про нафтовий хаб РФ

Приморськ - це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, за допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції і продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить РФ близько $15 млрд.

Удари вглиб РФ: думка експерта

Політичний аналітик Тарас Загородній зазначив, що для України вкрай важливо усвідомлювати: найбільш дієвою формою санкційного тиску на Росію є удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі. Зокрема, він наголосив на доцільності нанесення ударів по терміналах, розташованих, наприклад, у районі Балтійського моря. Саме на такі цілі, на його думку, слід концентрувати зусилля.

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

