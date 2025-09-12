Рус
Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

Олексій Тесля
12 вересня 2025, 14:43
Унаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі.
Дрон
Дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • По найбільшому нафтоналивному порту РФ на Балтиці вдарили дрони
  • Силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ

Найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі Приморськ вразили минулої ночі безпілотники Служби безпеки України.

Об'єкт РФ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у спецслужбі.

відео дня

Результати удару дронів СБУ

Унаслідок успішної атаки дронів СБУ на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти зупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ - НПС-3", НПС "Андреаполь" і НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти в порт-термінал Усть-Луга.

/ Главред

Що відомо про нафтовий хаб РФ

Приморськ - це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, за допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції і продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить РФ близько $15 млрд.

Скріншот
/ interfax.com.ua

Удари вглиб РФ: думка експерта

Політичний аналітик Тарас Загородній зазначив, що для України вкрай важливо усвідомлювати: найбільш дієвою формою санкційного тиску на Росію є удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі. Зокрема, він наголосив на доцільності нанесення ударів по терміналах, розташованих, наприклад, у районі Балтійського моря. Саме на такі цілі, на його думку, слід концентрувати зусилля.

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

