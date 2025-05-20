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Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту і не тільки

Альона Вороніна
20 травня 2025, 14:59
346
Санкції ЄС спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту. При цьому в Євросоюзі заявили, що готують "ще більше санкцій проти Росії".
Российские корабли, Владимир Путин, санкции
ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту РФ і не тільки/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін з відео

Коротко:

  • ЄС і Британія ввели нові санкції проти Росії, у ЄС готують ще потужніші обмеження
  • Санкції Євросоюзу, зокрема, спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту
  • Санкції Британії торкнуться 100 об'єктів у військовій, енергетичній і фінансовій галузях РФ й не тільки

Євросоюз ввів нові санкції проти країни-агресорки Росії. Новий, 17-й, пакет санкцій проти РФ був схвалений у вівторок, 20 травня.

Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х. Вона зазначила, що нові санкції спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

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"ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", – зазначила вона.

Також Каллас заявила, що Євросоюз готує "ще більше санкцій проти Росії".

"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – наголосила вона.

Нові санкції від Великої Британії

Крім Євросоюзу, розширила свої санкції проти РФ також Велика Британія. Нові санкції були введені у відповідь на масовану дронову атаку на Україну, яка сталася у ніч на 18 травня. Про це йдеться у заяві британського уряду.

Зазначається, що нові обмеження торкнуться 100 об'єктів у військовій, енергетичній і фінансовій галузях Росії, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України.

Заходи спрямовані проти ланцюгів постачання для російських систем озброєння, зокрема ракет "Іскандер".

Також нові санкції торкнуться ще 14 членів Агентства соціального дизайну (SDA), яке проводить інформаційні операції, щоб підірвати суверенітет, демократію та верховенство права в Україні та в усьому світі. Такі інформаційні операції фінансуються Кремлем.

Крім цього, нові обмеження будуть перешкоджати зусиллям російського диктатора Володимира Путіна, які він спрямовує на те, що обійти санкції. Такі заходи покликані заблокувати спроби Кремля відновити зв'язки з міжнародною економікою.

Обмеження торкнуться 46 фінансових установ, які допомагають країні-агресорці Росії ухилятися від санкцій. Також під обмеження потрапили Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, яке страхує російські банки.

Крім цього, нові заходи вдарять по 18 суднах "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, а також по тих, хто сприяє діяльності цього флоту.

санкции
Санкції проти РФ/ Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ЄС запропонує G7 ще більше знизити граничну ціну на російську нафту. Зниження ціни на нафту буде здійснено в рамках нового пакета санкцій проти Москви.

Також раніше повідомлялося, що Мерц анонсував новий "удар" по РФ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про підсумки телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За словами Мерца, в результаті розмови з Трампом, вдалося узгодити збільшення тиску на РФ за допомогою санкцій.

У The Times повідомили, що надії на санкції США проти РФ стали більш примарними. Вигідним для Путіна є й те, що Трамп може відмовився від участі американської сторони в переговорах щодо України.

Нагадаємо, Трамп сказав, що поки не запроваджуватиме нових санкцій проти РФ і назвав причину. Якщо зараз запровадити санкції проти Росії, то ситуація може значно погіршитися, вважає президент США.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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