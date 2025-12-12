Зеленський приїхав у Куп'янськ після успішної операції Сил оборони: деталі

Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Операція ЗСУ в Куп1янську - Зеленський приїхав у місто / Колаж: главред, фото: DeepState, скриншот

Коротко:

Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ Харківської області

Це сталося після успішної контратаки ЗСУ та блокування російських військ у місті

Президент наголосив, що перемоги на фронті зміцнюють позиції України в дипломатії

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок у Харківській області. Це сталося після того, як українські війська заявили про успішну контратаку на околицях міста і блокування росіян усередині нього.

Глава держави у п'ятницю, 2 грудня опублікував відео із Куп’янська та подякував збройним силам України за роботу.

"Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", - йдеться в уповідомленні.

Зеленський додав, що наразі надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Що відомо про операцію ЗСУ в Куп'янську

Нагадаємо, як писав Главред, аналітики DeepState повідомили про успішні контрударні дії в Куп’янську. В межах операції українські сили прорвалися до річки Оскіл, перекривши постачання росіян та звільнивши Кіндрашівку, Радьківку з їхніми околицями та низку кварталів на півночі Куп’янська.

У пресслужбі 2 корпусу НГУ "Хартія" повідомили Суспільному, що під час операції, про яку повідомили у DeepState, вдалося знищити 1027 російських військовослужбовців, 291 окупант був поранений, 13 взяті в полон.

Як діють окупанти на Харківщині - оцінка військового

Главред писав, що начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов напередодні повідомив, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.

"Великобурлуцький напрямок - це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", - розповів Трегубов.

Ситуація на фронті станні новини

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з інформацією військових, місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на заяви росіян.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Він додав, що російські війська продовжують здійснювати окремі наступальні дії, однак жодна з них не мала успіху.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом та Мирноградом Донецької області є питанням часу.

