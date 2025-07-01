Чотири аеропорти призупинили роботу: у РФ поскаржилися на атаку десятків дронів

У Міноборони Росії заявили, що за ніч нібито було збито 60 українських безпілотників над територією шести областей.

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У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, pixabay.com

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У РФ заявили про атаку дронів

Вибухи прогриміли в Саратовській області

Рано вранці у вівторок, 1 липня, в Росії прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові та Енгельсі. Місцева влада заявила про атаку дронів. Роботу чотирьох російських аеропортів було припинено.

Близько четвертої години ранку губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін повідомив "про загрозу БПЛА" і про те, що "всі екстрені служби приведені в повну готовність".

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Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів писав про вибухи в Саратові та Енгельсі і про те, що аеропорт Саратова призупинив роботу. Також зараз не працюють аеропорти Ульяновська Ульяновської області РФ, Казані та Нижньокамська (Татарстан).

За словами в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрія Слюсаря, за ніч ППО нібито знищила БпЛА в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллерівському, М'ясниківському, Аксайському, Неклинівському і Матвєєво-Курганському районах. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито було збито 60 українських безпілотників над територією шести російських областей, тимчасово окупованим Кримом, акваторією Чорного та Азовського морів.

Що відомо про авіабазу Енгельс-2 / Главред - інфографіка ​

Як писав Главред, у ніч на 6 червня в Росії сталася масштабна атака безпілотників, яка зачепила стратегічно важливі об'єкти в різних точках країни. Зокрема, були атаковані міста Саратов і Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації.

1 червня було атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії. У результаті було уражено понад 40 літаків.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Виявляється, що спецоперація "Павутина" готувалася понад півтора року.

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