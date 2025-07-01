Від ударів летіли іскри: дрони ГУР уразили низку важливих об'єктів РФ в Криму

Українські розвідники перетворили військові цілі ворога на мотлох.

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Українські розвідники уразили "жирні" цілі противника / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ГУР:

Українські дрони уразили дороговартісні ППО РФ

У Криму пошкоджено Су-30 росіян

ГУР за допомогою ударних "Бобрів" уразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

На території Криму успішно відпрацювали дрони українського виробництва UJ-26, більш відомі як "Бобри". Ними вдалося уразити російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео ударів український дронів по ворожій техніці:

"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО окупантів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього під удар українських дронів потрапили ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегова РЛС "Пєчора-3" та РЛС "Протівнік-ГЕ".

ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Атаки дронів на Крим - останні новини

Нещодавно, 30 червня, на півострові була оголошена повітряна тривога. Окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом через атаку дронів.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули звук прольоту дронів, після чого в районі аеродрому Кіровське було гучно.

Згодом з'ясувалося, що це СБУ завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Знищено три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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