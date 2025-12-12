Рус
Знищили Ан-26 на старті, а ще дві "жирні" цілі: деталі операції ГУР у Криму

Руслан Іваненко
12 грудня 2025, 15:48
180
Розвідники ГУР виявили та знищили дві ключові системи, що прикривали російські ППО в окупованому Криму.
ГУР, Дрон
Спецпідрозділ "Примари" вивів з ладу техніку противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Знищено російський Ан-26 під час запуску двигунів
  • Дрони "Примар" вразили дві РЛС противника в Криму
  • Удар по 64Н6Е позбавив С-300/400 ключових "очей"

Українські розвідники з підрозділу ГУР МО "Примари" завдали серію прицільних ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму, знищивши військово-транспортний літак Ан-26 та дві ключові радіолокаційні системи противника.

Деталі операції

Як повідомляє Головне управління розвідки, операція відбулася 10–11 грудня 2025 року. За даними спецпризначенців, російські військові вже готували Ан-26 до зльоту та запустили двигуни. Проте підняти літак у повітря окупантам не вдалося — дрон українських бійців точно вдарив у лівий турбогвинтовий двигун, після чого борт повністю згорів.

відео дня

Знищені радіолокаційні системи

У межах того ж авіарейду "Примари" виявили й знищили дві дороговартісні РЛС: 55Ж6М "Небо-М" та 64Н6Е. Останню росіяни намагалися убезпечити, сховавши її під куполом, адже ця система є "очима" для комплексів ППО С-300/С-400. Попри це, удар українських дронів виявився результативним.

ГУР наголошує, що операція була виконана філігранно, а знищені цілі суттєво послаблюють можливості противника контролювати повітряний простір у Криму.

Які об’єкти ворога є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголошує, що під час планування ударів Україна свідомо обирає найбільш стратегічно важливі цілі. За його словами, це не лише військові об’єкти, а й ключові економічні та науково-виробничі центри, які суттєво впливають на фінансові надходження до бюджету РФ і посилюють воєнний потенціал армії.

Виведення таких вузлів з ладу, пояснює Ступак, зменшує здатність Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво у оборонному секторі.

Відео моменту знищення російського Ан-26 та двох РЛС у Криму

Операція ГУР
Операція ГУР / Фото: Скріншот

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Крім того, підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом "Черная Искра" провели спеціальну операцію поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі. В результаті було уражено два судна країни-агресорки Росії, які перевозили озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, що вже на початку грудня Сил спеціальних операцій уразили ударними дронами ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

війна в Україні ГУР новини України новини Криму
