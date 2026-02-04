Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

Трамп повідомив, що під час переговорів із лідером Китаю обговорювали широкий спектр питань, включно з війною Росії проти України.

Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Трамп обговорив з Сі Цзіньпіном війну РФ проти України

Сторони також говорили про двосторонні питання та торгівлю

Президент США Трамп провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів згадували також і війну Росії проти України. Про це глава Білого дому повідомив у дописі в Truth Social.

"Я щойно завершив чудову телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Це була довга і ґрунтовна розмова, під час якої ми обговорили багато важливих тем, зокрема торгівлю, військові питання, мою квітневу поїздку до Китаю, Тайвань, війну між Росією та Україною, поточну ситуацію з Іраном", - вказав він. відео дня

Трамп також зазначив, що під час розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорювалися питання закупівель Китаєм американських нафти й газу, можливе розширення імпорту сільськогосподарської продукції зі США, зокрема збільшення поставок сої до 20 млн тонн у поточному сезоні, а також зобов’язання придбати 25 млн тонн у наступному.

Окремо йшлося про постачання авіаційних двигунів та низку інших напрямів. За його словами, загальний тон переговорів був позитивним.

Він підкреслив, що як міждержавні контакти з Китаєм, так і його особисті стосунки з президентом Сі залишаються на дуже високому рівні, і обидві сторони усвідомлюють важливість їх збереження.

"Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з главою КНР Сі та Китайською Народною Республікою!", - резюмував Трамп.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Чому Китаю вигідне продовження війни Росії проти України - думка експерта

Як раніше писав Главред, на думку військового експерта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, продовження війни в Україні є вигідним для Китаю, адже сприяє підтримці його економіки через виробництво озброєнь і техніки для Росії.

Він зазначає, що, незважаючи на загальне погіршення економічної ситуації в КНР, бойові дії дозволяють Пекіну частково компенсувати втрати завдяки військовим постачанням. Водночас експерт попереджає, що вже у 2026 році Китай може зіткнутися з відчутними економічними проблемами.

"Європа не хоче торгувати з Китаєм, а цей ринок для нього критично важливий. Тому попереду у китайської економіки непростий період", - вважає Романенко.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, діти Володимира Путіна, за словами оперної співачки, громадської діячки та колишньої депутатки Держдуми РФ Марії Максакової, вивчають не англійську, а китайську мову. Вона пов’язує це з дедалі глибшою залежністю Росії від Китаю, якому, на її думку, диктатор фактично поступився ключовими інтересами на невигідних умовах.

Водночас у Китаї заявляють, що їхній підхід до врегулювання війни Росії проти України ґрунтується на чотирьох мирних засадах. Пекін декларує повагу до суверенітету й територіальної цілісності всіх держав, а також необхідність врахування законних безпекових інтересів кожної країни, повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін.

Крім того, Китай може замислюватися над можливою зміною влади в Росії. На це, за оцінкою політолога Ігоря Чаленка, вказує терміновий візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна до Пекіна для переговорів із Сі Цзіньпіном. Експерт припускає, що поки Путін намагається приховати кризу у відносинах з Китаєм, у Пекіні вже розглядають російського прем’єра як потенційного наступника нинішнього керівника РФ.

