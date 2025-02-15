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У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину

Альона Вороніна
15 лютого 2025, 09:11
1420
Кремль дав вказівки державним і проурядовим медіа, як висвітлювати розмову президента США з російським диктатором, щоб показати картинку такою, яка їм потрібна.
У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину
У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

  • Кремль боїться, що росіяни сприйматимуть Трампа сильнішим за Путіна
  • Тому Кремль дав вказівки державним і проурядовим медіа, як висвітлювати розмову Трампа і Путіна

Російська владна верхівка боїться, що росіяни сприйматимуть президента США Дональда Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а російського диктатора Володимира Путіна при цьому сприйматимуть навпаки, як слабшого політика.

Тому Кремль доручив російським державним і проурядовим медіа подавати телефонну розмову між Трампом і Путіним як дипломатичну перемогу Кремля. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним і проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову Трампа та Путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна" та рідше згадувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій", – зазначається у звіті ISW.

У Кремлі бояться, що росіяни можуть почати сприймати Трампа як більш рішучого та активного лідера, ніж Путін. З цієї причини пропагандистським ЗМІ дали вказівки наголошувати на ролі Путіна як головного ініціатора перемовин.

"Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати. Проте Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори", – наголосили аналітики ISW.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у WSJ зазначили, що Путін погодиться на мир, якщо США відмовляться від військової підтримки Києву. Європейські чиновники висловили занепокоєння з приводу ідеї двосторонніх переговорів США і Росії щодо України.

Також раніше повідомлялося, що Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня. Після цього Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи. Проте досягнути цього буде важко, це має відбуватися поетапно. І саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки, наголосив Рубіо.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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