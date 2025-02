У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину

Коротко:

Російська владна верхівка боїться, що росіяни сприйматимуть президента США Дональда Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а російського диктатора Володимира Путіна при цьому сприйматимуть навпаки, як слабшого політика.

Тому Кремль доручив російським державним і проурядовим медіа подавати телефонну розмову між Трампом і Путіним як дипломатичну перемогу Кремля. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним і проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову Трампа та Путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна" та рідше згадувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій", – зазначається у звіті ISW.

У Кремлі бояться, що росіяни можуть почати сприймати Трампа як більш рішучого та активного лідера, ніж Путін. З цієї причини пропагандистським ЗМІ дали вказівки наголошувати на ролі Путіна як головного ініціатора перемовин.

Як раніше повідомляв Главред, у WSJ зазначили, що Путін погодиться на мир, якщо США відмовляться від військової підтримки Києву. Європейські чиновники висловили занепокоєння з приводу ідеї двосторонніх переговорів США і Росії щодо України.

Також раніше повідомлялося, що Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня. Після цього Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи. Проте досягнути цього буде важко, це має відбуватися поетапно. І саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки, наголосив Рубіо.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.