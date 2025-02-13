У Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів

Головне з заяв Келлога:
- Не виключено укладення угоди з потенційною втратою українцями території
- Довгостроковий мир багато в чому залежатиме від європейців
Помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник із питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.
Як наголосив він в ефірі телеканала Fox News, є ймовірність укладення угоди з потенційною втратою українцями території, однак ці територіальні поступки не обов'язково визнають США.
"Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Хегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року і кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тому я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але дивіться, не обов'язково це визнавати", - сказав він у.
За словами Келлога, наприклад, так було з країнами Балтії, коли Радянський Союз захопив їх.
"Існувала така річ, яка називалася доктриною Веллса. Ми ніколи не говорили, що вони володіють країнами. Говорили, що країни просто під домінуванням", - сказав генерал у відставці.
Водночас він наголосив на необхідності справжнього, стабільного, довгострокового миру. За словами Келлога, це багато в чому залежатиме від європейців.
"Це в їхньому дворі. Це в їхніх інтересах. Але це одна з причин, чому ми тут, у Мюнхені, щоб поговорити з вищим керівництвом, міністрами закордонних справ, прем'єр-міністрами, президентами країн, щоб переконатися, що вони це розуміють і є частиною цієї угоди, яку ми починаємо укладати або президент починає створювати", - заявив Келлог.
Раніше Рустем Умеров зробив заяву про готовність до переговорів і про завершення війни. На засіданні "Рамштайн" обговорять стабільні та своєчасні поставки військової допомоги у 2025 році.
Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, на які поступки готовий піти Путін. Володимир Путін не має наміру шукати компромісів у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни проти України.
Як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним. За словами глави Штатів, вони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
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