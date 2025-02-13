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Україна буде учасницею переговорів щодо завершення війни: Трамп назвав дату

Віталій Кірсанов
13 лютого 2025, 23:37оновлено 14 лютого, 00:07
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Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені.
переговори
Трамп згадав про вчорашні розмови з Путіним і Зеленським, і назвав їх "хорошими" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

Що сказав Трамп:

  • Україна буде учасницею майбутніх переговорів
  • У Мюнхені відбудеться зустріч представників РФ, України та США

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна буде учасницею майбутніх переговорів про завершення війни. Про це політик сказав на брифінгу в Білому домі.

На прохання прокоментувати, чи будуть українці долучені до подальших "мирних переговорів", які адміністрація Трампа вестиме з Росією, президент США заявив: "Звичайно, будуть".

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"Вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди", - додав він, не уточнивши, кого має на увазі.

Трамп також згадав про вчорашні розмови з Путіним і Зеленським, і назвав їх "хорошими".

"Хтось каже, що я повинен був першим зателефонувати Зеленському. Але я так не вважаю. Нам потрібно дізнатися, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду", - сказав президент США.

Крім того, у п'ятницю, 14 лютого, в Мюнхені на конференції з безпеки відбудеться зустріч представників Росії, України та США.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США", - сказав Трамп.

Зазначимо, що раніше було анонсовано зустріч українського президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, яка має відбутися завтра в Мюнхені.

Водночас варто додати, що російські офіційні особи не відвідували Мюнхенську конференцію починаючи з 2022 року.

Оновлення: Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, спочатку Україна має говорити із США за присутності Європи, заявив радник президента України Дмитро Литвин.

"Українська позиція незмінна… Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - сказав він журналістам.

Литвин підкреслив, що Україна спочатку має говорити з США. При цьому Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру, зазначив він.

"І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає.", - заявив Литвин.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Він також підкреслив важливість присутності європейських партнерів за столом переговорів. Під час робочої поїздки на ХАЕС Зеленський прокоментував свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і висловив бажання зустрітися з ним особисто. За його словами, перша зустріч може відбутися на Близькому Сході. Про це він заявив під час брифінгу в Овальному кабінеті 12 лютого, повідомляє Reuters.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін, імовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної і неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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