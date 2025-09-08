Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Анна Ярославська
8 вересня 2025, 09:09
6670
Розпад України становитиме загрозу і для Угорщини, вважає Орбан.
Віктор Орбан
Віктор Орбан заявив про поділ України після війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, pixabay.com, ОП

Головні тези Орбана:

  • Доля України нібито вже "вирішена"
  • Розпад України може загрожувати Угорщині
  • Орбан пропонує Європі замість "походів до Вашингтона" укласти угоду з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країну буде розділено на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

При цьому, за його словами, поділ уже почався, а "російська зона" існує вже зараз.

відео дня

"Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться тільки про те, скільки областей вона має включати", - сказав Віктор Орбан 7 вересня, передає Magyar Nemzet.

Він додав, що розпад сусідньої країни становитиме загрозу і для Угорщини.

"Ми не антиукраїнські, ми хочемо майбутнього і перспектив для України", - сказав Орбан.

Орбан виступив за укладення з РФ угоди про безпеку

Угорський прем'єр укотре заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до втягування країн-членів у війни з РФ і "зруйнує союз економічно".

Орбан додав, що європейські країни "не повинні стукати у двері Вашингтона". Натомість, на його думку, потрібно укласти угоду про безпеку з Росією, яка унеможливить членство України в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО) та дозволить стратегічну співпрацю з Москвою.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан - що про нього відомо / Главред, інфографіка

Відносини Угорщини та України - останні новини

Як писав Главред, уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі, щоб оскаржити рішення Ради Європейського Союзу про використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Формальним приводом для оскарження цього механізму допомоги Україні є той факт, що рішення ухвалювалося без участі Угорщини.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "відкритих нападках і погрозах".

Зокрема, Орбан почав погрожувати Зеленському тим, що його слова "не залишаться без наслідків" для України. Його заява прозвучала на тлі новин про перекриття потоку нафти РФ в Угорщину.

Як відомо, у серпні ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Унаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти цим трубопроводом до Європи.

Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення поставок нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сіярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.

Пізніше Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Орбан новини Угорщини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:34Фронт
"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:09Світ
РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

09:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Останні новини

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

Реклама
08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три, - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

03:33

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

03:32

"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

Реклама
01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

22:40

"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

22:26

Блискуче волосся: стиліст Кардаш'ян розкрив секрет зірки

22:14

Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

22:04

Сприятливі дні: що робити на городі у вересні за місячним календарем 2025Відео

21:59

Скоро пошлють: за що чоловіка Лорак ненавидять у російській зірковій тусовці

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому доміПогляд

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментував останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

Реклама
19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти