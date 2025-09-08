"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Розпад України становитиме загрозу і для Угорщини, вважає Орбан.

Віктор Орбан заявив про поділ України після війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, pixabay.com, ОП

Головні тези Орбана:

Доля України нібито вже "вирішена"

Розпад України може загрожувати Угорщині

Орбан пропонує Європі замість "походів до Вашингтона" укласти угоду з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країну буде розділено на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

При цьому, за його словами, поділ уже почався, а "російська зона" існує вже зараз.

"Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться тільки про те, скільки областей вона має включати", - сказав Віктор Орбан 7 вересня, передає Magyar Nemzet.

Він додав, що розпад сусідньої країни становитиме загрозу і для Угорщини.

"Ми не антиукраїнські, ми хочемо майбутнього і перспектив для України", - сказав Орбан.

Орбан виступив за укладення з РФ угоди про безпеку

Угорський прем'єр укотре заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до втягування країн-членів у війни з РФ і "зруйнує союз економічно".

Орбан додав, що європейські країни "не повинні стукати у двері Вашингтона". Натомість, на його думку, потрібно укласти угоду про безпеку з Росією, яка унеможливить членство України в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО) та дозволить стратегічну співпрацю з Москвою.

Відносини Угорщини та України - останні новини

Як писав Главред, уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі, щоб оскаржити рішення Ради Європейського Союзу про використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Формальним приводом для оскарження цього механізму допомоги Україні є той факт, що рішення ухвалювалося без участі Угорщини.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "відкритих нападках і погрозах".

Зокрема, Орбан почав погрожувати Зеленському тим, що його слова "не залишаться без наслідків" для України. Його заява прозвучала на тлі новин про перекриття потоку нафти РФ в Угорщину.

Як відомо, у серпні ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Унаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти цим трубопроводом до Європи.

Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення поставок нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сіярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.

Пізніше Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу".

