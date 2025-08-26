Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

Анна Косик
26 серпня 2025, 10:01
165
Угорський політик накинувся на президента України з серйозними звинуваченнями.
Орбан, Зеленский
Угорщина переходить до погроз Україні / Колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Орбан:

  • Зеленський "погрожував" Угорщині
  • Україна не зможе стати членом ЄС через "шантаж"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "відкритих нападках та погрозах". Про це пише Magyar Nemzet.

Орбан почав погрожувати Зеленському тим, що його слова "не залишаться без наслідків" для України. Його заява прозвучала на тлі новин про перекриття потоку нафти РФ до Угорщини.

відео дня

"Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що нафтопровід Дружба не працює, тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці прийняли правильне рішення", - сказав угорський чиновник.

Орбан додав, що Україна "не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз", однак не надав жодних підтверджень своїх слів щодо поведінки Києва.

"Тінь від вироків Зеленського буде довгою", - наголосив політик.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Що заявив Зеленський після удару по нафтопроводу

Український президент після атаки на нафтопровід "Дружба" заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції офіційного Будапешта.

Удар по нафтопроводу "Дружба" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 22 серпня внаслідок атаки дронів у місті Унеча Брянської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Згодом стало відомо, що українські безпілотники завдали удару по нафтоперекачувальній станції, яка є частиною нафтопроводу "Дружба". У результаті атаки станція зазнала серйозних пошкоджень.

Прем’єр-міністр Угорщини звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Віктор Орбан нафтопровід "Дружба"
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:59Війна
На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

10:01Синоптик
Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Останні новини

11:01

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

10:59

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:47

Істерика і ганебна втеча: Лоліта зірвала виступ на росТБ

10:45

У Луцьку новонародженого назвали Ато: як батьки пояснили свій вибір

10:39

З вересня в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: що відомо

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
10:34

Де не можна садити озимий часник: важливо правильно вибрати попередниківВідео

10:15

Де цифра 7 серед суцільних двійок: треба бути "генієм головоломок", щоб її помітити

10:09

Чотири знаки зодіаку, які завжди поруч із вами у важкі часи

10:01

Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

Реклама
10:01

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

09:51

"З автоматом у руках і в окоп": Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

09:45

Євробачення-2026: чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 серпня (оновлюється)

09:36

Приїхала в пошуках нового життя: у США жорстоко вбили молоду українку

09:29

Україна вдарила по "золотій жилі" РФ: Київ підвищує ставки перед переговорами

09:24

Сезон грипу близько: чому фармдистриб’ютор БаДМ починає підготовку вже зараз новини компанії

09:10

Чому російсько-українська війна ризикує стати матір'ю нових війнПогляд

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

Уперше з 2014: Еліна Світоліна не пройшла до другого кола US Open

08:33

"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен ИномВідео

Реклама
08:27

У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

07:49

Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухиВідео

06:53

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

06:25

Трильйони доларів під ногами: де в Україні видобувають уран та що з нього роблятьВідео

06:22

Незалежність як креативність націїПогляд

06:00

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

05:34

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

05:02

Можна переплутати з курортом: чим відрізняється в'язниця у Норвегії

04:35

Чому не варто казати слово "крайній": вчителька пояснила помилкуВідео

03:55

ТОП-6 суперздібностей: чому інтроверти мають перевагу над екстравертами

03:36

На які ліки кава впливає негативно: несподівана відповідь учених

02:29

Гороскоп на вересень 2025 для Левів: два затемнення змінять ваш грошовий потік

01:57

Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

"Було заперечення і багато сліз": Брітні Спірс розповіла, ким насправді був її третій чоловік

01:19

РФ виходить з конвенції про запобігання катуванням: що це означає

01:04

"Нехай не їдуть далеко": аналітик делікатно висловився про миротворців з Китаю

00:44

Оце зізнання: Павло Зібров показав палку пристрасть до дружини

00:13

Чому досвідчені водії паркуються задом: секрет, про який не розкажуть на курсах

25 серпня, понеділок
23:39

Різке похолодання до +7 та дощі: синоптики попереджають про негоду в Україні

23:23

Путін ухилився від зобов’язань після Аляски: що готує Трамп у відповідь Кремлю

Реклама
22:58

"Найважчий день в моєму житті": популярна співачка розповіла про проблеми

22:27

Усик потрапив до світової десятки найбагатших боксерів: яке місце посів українець

22:16

Як народжувався шоколад: від гіркого напою до солодкої спокуси

21:54

Чому поляки почали компостувати Україні мозок з "бандерівськими символами"Погляд

21:42

У путініста Філіпа Кіркорова трапилося нове лихо - що сталося

21:40

Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

21:39

Гороскоп 2025 для Дів: вересень принесе нові випробування та великі зміниВідео

21:32

ГМО – міфи і реальність: чи безпечні генетично модифіковані продукти

21:23

"Тимчасово заборонено": де та чому в Італії не можна помирати

21:15

Потрібен тільки перець: надзвичайно проста і смачна страва - рецептВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти