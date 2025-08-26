Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

Угорський політик накинувся на президента України з серйозними звинуваченнями.

Угорщина переходить до погроз Україні / Колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Орбан:

Зеленський "погрожував" Угорщині

Україна не зможе стати членом ЄС через "шантаж"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "відкритих нападках та погрозах". Про це пише Magyar Nemzet.

Орбан почав погрожувати Зеленському тим, що його слова "не залишаться без наслідків" для України. Його заява прозвучала на тлі новин про перекриття потоку нафти РФ до Угорщини.

"Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що нафтопровід Дружба не працює, тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці прийняли правильне рішення", - сказав угорський чиновник.

Орбан додав, що Україна "не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз", однак не надав жодних підтверджень своїх слів щодо поведінки Києва.

"Тінь від вироків Зеленського буде довгою", - наголосив політик.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Що заявив Зеленський після удару по нафтопроводу

Український президент після атаки на нафтопровід "Дружба" заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції офіційного Будапешта.

Удар по нафтопроводу "Дружба" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 22 серпня внаслідок атаки дронів у місті Унеча Брянської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Згодом стало відомо, що українські безпілотники завдали удару по нафтоперекачувальній станції, яка є частиною нафтопроводу "Дружба". У результаті атаки станція зазнала серйозних пошкоджень.

Прем’єр-міністр Угорщини звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

