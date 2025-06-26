Всі крім одного: чому Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України

Відкриття переговорного кластеру відкладається, бо Угорщина єдина не дала згоди.

https://glavred.net/politics/vse-reshil-odin-golos-pochemu-budapesht-blokiruet-ukrainu-nesmotrya-na-podderzhku-es-10676690.html Посилання скопійоване

Орбан утримує вето на шляху України до ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Чому Угорщина блокує переговори

Як це вплине на євроінтеграцію України

Що робитимуть інші країни ЄС далі

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підтримала відкриття першого переговорного кластеру з Україною щодо членства в ЄС. Таким чином, офіційного рішення не ухвалено, адже для цього потрібна одностайність усіх 27 країн-членів.

"Той факт, що ці висновки Європейської ради підтримали лише 26 з 27 країн-членів ЄС (всі, крім Угорщини), означає, що офіційного рішення про відкриття першого переговорного кластеру не буде, поки Угорщина не змінить свою позицію", — повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела. відео дня

Згідно з оцінками поінформованих співрозмовників, зміна угорської позиції навряд чи відбудеться до парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на весну 2026 року.

До того часу Україна та Євросоюз зосередяться на технічній роботі, зокрема на виконанні необхідних реформ. Водночас формального прогресу в переговорному процесі очікувати не варто.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, на тлі систематичного вето з боку уряду Віктора Орбана інші столиці ЄС продовжують працювати у форматі "Євросоюз мінус Угорщина".

"Рішення знайшло "тверду підтримку" решти 26 держав", — зазначили в Європейській раді.

Попри блокування, усі країни-члени ЄС, крім Угорщини, підтверджують підтримку курсу України на членство.

Віктор Орбан / Главред, інфографіка

"Європейська рада підтверджує невід’ємне право України на вибір власної долі" і "непохитно підтримує шлях України до членства в ЄС", — йдеться у спільній заяві.

Також усі 26 держав закликали Україну та Єврокомісію "активізувати роботу щодо вступу". Вони погодилися взяти до уваги "оцінку Комісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру Основи". Однак без згоди Угорщини офіційне відкриття переговорів наразі неможливе.

Заяви Орбана щодо України - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. Україна нібито розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.

Нещодавно Орбан аргументував те, що Україна не має вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу до НАТО.

Читайте також:

Що відомо про РБК-Україна? РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред