ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом

Даяна Швець
22 серпня 2025, 09:31
Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.
ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом
Після дронової атаки Угорщина залишилася без російської нафти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що трапилося:

  • Українські дрони атакували частину нафтопроводу "Дружба"
  • Сійярто заявив про припинення поставок в Угорщину

У місті Унеча Брянської області Росії українські безпілотники знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції, яка є частиною нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив у Facebook, що транспорт сирої нафти по "Дружбі" було припинено.

У результаті атаки станція зазнала серйозних пошкоджень, після чого в районі виникла пожежа.

"Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки - втретє за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено", - написав він.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

За його словами, це вже третій напад на ділянку трубопроводу поблизу російсько-білоруського кордону за останній час. Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни та, на його думку, є спробою втягнути Будапешт у війну.

Водночас угорський урядовець підкреслив, що його держава й надалі відстоюватиме свої національні інтереси і закликав до мирного врегулювання конфлікту.

Атаки на нафтопровід "Дружба" - що відомо

У ніч на 18 серпня, як повідомляв Главред, робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через удар ЗСУ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною російської економіки та використовується для забезпечення військ.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну в нападі на нафтопровід, який, за його словами, спричинив зупинку постачання нафти. У зв'язку з цим Будапешт тепер погрожує Києву відключенням світла.

Однак, попри попередження та заяви Угорщини, вночі 22 серпня у російському місті Унеча, що на Брянщині, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба". Ця станція є важливим вузлом нафтопроводу "Дружба", через який російська нафта транспортується до Європи.

Про персону: Петер Сіярто

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

новини Росії війна в Україні ЗСУ Угорщина МЗС Угорщини новини України новини Угорщини війна Росії та України нафтопровід "Дружба"
Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

