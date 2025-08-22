ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом

Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

https://glavred.net/world/vsu-odnim-udarom-perekryli-potok-nefti-rf-v-vengriyu-u-orbana-razrazilis-gnevom-10691750.html Посилання скопійоване

Після дронової атаки Угорщина залишилася без російської нафти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що трапилося:

Українські дрони атакували частину нафтопроводу "Дружба"

Сійярто заявив про припинення поставок в Угорщину

У місті Унеча Брянської області Росії українські безпілотники знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції, яка є частиною нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив у Facebook, що транспорт сирої нафти по "Дружбі" було припинено.

У результаті атаки станція зазнала серйозних пошкоджень, після чого в районі виникла пожежа.

відео дня

"Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки - втретє за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено", - написав він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

За його словами, це вже третій напад на ділянку трубопроводу поблизу російсько-білоруського кордону за останній час. Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни та, на його думку, є спробою втягнути Будапешт у війну.

Водночас угорський урядовець підкреслив, що його держава й надалі відстоюватиме свої національні інтереси і закликав до мирного врегулювання конфлікту.

Атаки на нафтопровід "Дружба" - що відомо

У ніч на 18 серпня, як повідомляв Главред, робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через удар ЗСУ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною російської економіки та використовується для забезпечення військ.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну в нападі на нафтопровід, який, за його словами, спричинив зупинку постачання нафти. У зв'язку з цим Будапешт тепер погрожує Києву відключенням світла.

Однак, попри попередження та заяви Угорщини, вночі 22 серпня у російському місті Унеча, що на Брянщині, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба". Ця станція є важливим вузлом нафтопроводу "Дружба", через який російська нафта транспортується до Європи.

Більше цікавих новин:

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред