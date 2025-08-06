Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ: названо головну умову

Угорщина і Словаччина поки не хочуть відмовлятися від російського газу, каже Сергій Макогон.

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Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН, facebook.com/robertficosk

Важливе із заяв Макогона:

Угорщина вже частково закуповує азербайджанський газ

ЄС заявив про плани повністю відмовитися від російського газу

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон прокоментував питання про можливість заміни російського газу в Європі.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що Угорщина вже частково закуповує азербайджанський газ.

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"Але причина, через яку Угорщина і Словаччина не відмовляються від російського газу, не у відсутності альтернатив. Газ у Європі є. Проблема в тому, що ці країни не хочуть відмовлятися від російського газу. Тому що, скажімо так, для лояльних Кремлю урядів Росія часто надає політичні знижки. Ніхто достеменно не знає, за якими цінами Угорщина і Словаччина отримують цей газ, але я думаю, що в цих поставках присутня значна корупційна складова", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Угорщина і Словаччина технічно цілком можуть перейти на неросійський газ.

"Тобто жодних технічних обмежень немає - є тільки відсутність політичної волі", - упевнений співрозмовник.

За його словами, нещодавно Європейський Союз заявив про плани повністю відмовитися від російського газу і вже починаючи з 2027 року планується часткове обмеження поставок.

/ Главред

"Але, наприклад, у Словаччини діє довгостроковий контракт із "Газпромом" до 2034 року. Таким чином, орієнтовно максимум - це 2034 рік, коли Словаччина остаточно відмовиться від російського газу. Однак є ймовірність, що це станеться і раніше - у 2027 році. Зараз тривають серйозні політичні дебати на цю тему", - каже ексголова ГТС України.

При цьому він також нагадав про те, що нещодавно було підписано тарифну угоду між ЄС і США, в рамках якої Європа повинна втричі збільшити закупівлі американських енергоносіїв.

"І можливо, саме в процесі виконання цієї угоди Угорщині та Словаччині доведеться почати більш активно купувати неросійські нафту і газ", - додав Макогон.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Макогона:

Думка експерта

В інтерв'ю Главреду доктор економічних наук і співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев зазначив, що Росія має досить обмежені ресурси для того, щоб запропонувати щось значуще США. За його словами, один із небагатьох можливих варіантів співробітництва - це укладення угоди, за якою Вашингтон міг би продавати скраплений газ Москві, а та, своєю чергою, перепродавала б його в Європу.

Однак реалізація такого сценарію малоймовірна, оскільки європейські країни відмовляються від подібних схем. Тим часом, це чи не єдина можливість для США долучитися до розв'язання російського порядку денного й отримати з цього економічну вигоду.

Раніше повідомлялося про європейський план щодо відмови від нафти і газу з РФ. Публікацію плану відкладали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Як раніше повідомляв Главред, у Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає введення 500% мит на товари з країн, які імпортують російські нафту і газ.

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Про персону: Сергій Макогон Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України. Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine. Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

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