Розкрито таємний план закінчення війни - що готують США та Росія для України

США та Росія спільно розробляють план припинення війни в Україні з 28 пунктів, який мають офіційно пердставити Зеленському вже в найближчі дні.

https://glavred.net/war/raskryt-taynyy-plan-okonchaniya-voyny-chto-gotovyat-ssha-i-rossiya-dlya-ukrainy-10716953.html Посилання скопійоване

Розкрито план закінчення війни - що готують для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як Україна хоче примусити Росію до миру

США таємно розробляють новий план припинення війни в Україні – що передбачається

Коли будуть відомі умови припинення вогню та чи залучена Україна до розробки плану припинення війни

Після тривалого затишшя та навіть заяв українського МЗС про завершення переговорів між Україною та країною-агресоркою Росією щодо завершення війни у цьому питанні почав спостерігатись певний прогрес. Президент України Володимир Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

відео дня

Главред зібрав головне, що варто знати про перезапуск мирних переговорів та умов закінчення війни.

Зеленський анонсував перезапуск переговорів з РФ

18 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку до відновлення мирних переговорів із Росією. У своєму дописі в Telegram він повідомив, що Київ уже працює над цим процесом і що на 19 листопада запланована зустріч у Туреччині. Президент також підкреслив, що Україна докладає всіх зусиль для продовження звільнення громадян з російського полону.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України", — пише президент.

Як Україна хоче примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський прагне використати посилення тиску Сполучених Штатів на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

У середу Зеленський відвідає Туреччину, де планує провести переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, повідомили співрозмовники, знайомі з підготовкою зустрічі, які побажали залишитися неназваними через конфіденційність теми.

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

За даними одного з джерел, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати переговорів російській стороні, яка не братиме участі у зустрічі, якщо буде досягнуто позитивних домовленостей, зокрема щодо можливого обміну полоненими.

18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 листопада проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на якій планує обговорити подальші кроки щодо досягнення миру. Про це він заявив 18 листопада під час спільної пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

"Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде достатньо предметна бесіда — може довга, може не дуже довга, подивимось", — заявив він під час пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

Зеленський висловив сподівання, що запланована бесіда буде змістовною, та наголосив, що між ним і турецьким лідером зберігаються добрі робочі відносини.

Президент також зазначив, що Україна отримала певні сигнали зі Сполучених Штатів і результати можна буде оцінити після зустрічі.

Відповідь росіян

Росія не братиме участі у запланованих на 19 листопада переговорах у Стамбулі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що Москва не отримувала від України жодних сигналів про готовність поновити діалог.

"Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві", - заявив він.

Пєсков також повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не планує контактувати зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом чи турецькими посадовцями.

Коментуючи матеріал Axios про нібито спільну роботу РФ і США над мирним планом, Пєсков зазначив, що наразі немає жодних нових деталей, які можна було б оприлюднити.

Для чого посадовці Пентагону прибули до Києва

Міністр армії Ден Дрісколл і начальник штабу Ренді Джордж прибули до Києва з неоголошеним візитом, де запланували зустрічі з українським військовим командуванням і президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico. У матеріалі уточнюється, що вони стали найвищими представниками Пентагону часів Трампа, які відвідали Україну, оскільки Вашингтон шукає шляхи пришвидшити завершення війни.

З 19 листопада посадовці проведуть низку зустрічей із військовими, парламентарями та главою держави.

"Візит відбувається в той час, коли Росія активізувала свою ракетну та безпілотну кампанію проти цивільних цілей в Україні, а західні союзники намагаються знайти нові способи продовження поставок зброї країні, що перебуває у скрутному становищі", - зазначає видання.

Пентагон / Главред - інфографіка

Повідомляється, основний акцент поїздки — координація з українським керівництвом щодо застопореного мирного процесу, попри те що Москва досі відхиляє ініціативи США та України щодо припинення бойових дій.

Крім того, сторони працюють над великою угодою з обміну технологіями безпілотників та автономних боєприпасів. Цей візит також має посилити відповідні переговори, адже Україна стала одним із лідерів у розвитку бойових дронів різних радіусів дії, які суттєво вплинули на перебіг бойових операцій і дозволили уражати цілі далеко вглибині російської території.

США таємно розробляють новий план припинення війни в Україні – що передбачається

Адміністрація Дональда Трампа непублічно веде спільну роботу з Росією над новим планом припинення війни в Україні. Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на неназваних американських та російських посадовців, знайомих з цим питанням.

Представлений США документ містить 28 пунктів і частково базується на досвіді Трампа щодо мирної угоди в Газі. Один із високопоставлених російських чиновників сказав Axios, що оцінює цей план позитивно. Водночас в матеріалі зазначається, що невідомо, як на нього відреагують Київ та європейські партнери України.

" 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною", - повідомили Axios джерела.

У матеріалі також йдеться про те, що незрозуміло, як у плані пропонують вирішувати спірні питання, зокрема щодо контролю над територіями на сході України, де російська армія хоч і повільно просувається, але все ще утримує значно менше, ніж вимагає Кремль.

Розробку документа координує спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який, як зазначається, уже детально обговорив його з російським представником Кирилом Дмитрієвим.

Кирило Дмитрієв, очільник російського суверенного фонду та активний учасник переговорів щодо України, розповів Axios, що провів із Віткоффом та іншими членами команди Трампа три дні дискусій під час свого перебування в Маямі з 24 по 26 жовтня. Він висловив упевненість у шансах на досягнення домовленостей, адже, за його словами, цього разу "російську позицію справді чують".

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв / Фото: скріншот

Очікувалося, що Віткофф зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, однак, за даними українських і американських чиновників, він відклав поїздку.

Разом із тим Axios підтвердив зі слів українського посадовця, що Віткофф уже представив план секретарю національної безпеки та оборони України Рустему Умєрову під час їхньої недавньої зустрічі в Маямі.

"Ми знаємо, що американці над чимось працюють", — сказав український чиновник.

Дмитрієв розповів Axios, що суть задуму полягає в опрацюванні пропозиції, заснованої на принципах, яких Трамп і російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін досягли під час серпневої зустрічі на Алясці. Цей документ має містити підходи до врегулювання війни в Україні, відновлення американсько-російських відносин та розв’язання питань, пов’язаних із безпекою Росії.

"Насправді це набагато ширша концепція, яка, по суті, полягає в тому, щоб з'ясувати, як ми можемо нарешті забезпечити тривалу безпеку не тільки в Україні, але й у всій Європі", – сказав він.

За його словами, мета — підготувати письмовий варіант пропозиції до наступної зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті, яка досі не виключається.

Він наголосив, що ця ініціатива не пов’язана з британською пропозицією щодо створення миру в Україні за моделлю Гази, яку Дмитрієв вважає приреченою, оскільки вона не враховує позицію Москви.

Російський представник додав, що США зараз пояснюють українській і європейській сторонам переваги свого нинішнього підходу.

"Це відбувається на тлі того, що Росія, безсумнівно, досягає додаткових успіхів на полі бою", – додав він, стверджуючи, що вплив Москви зростає.

Американський посадовець підтвердив, що Білий дім почав ознайомлювати європейських партнерів із новим планом, окрім українців.

Він також зазначив, що у Вашингтоні бачать реальну можливість залучити до цього процесу і Київ, і європейські столиці, та підкреслив, що документ буде доопрацьовано з урахуванням їхніх пропозицій.

"Ми вважаємо, що зараз сприятливий час для цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними і реалістичними", – сказав американський чиновник.

Коли будуть відомі умови припинення вогню – Politico

У Білому домі демонструють обережний оптимізм щодо можливості узгодити основні параметри завершення війни в Україні до кінця місяця — і водночас існує ризик, що Києву можуть представити погоджений між США та Росією план уже як сформований факт. Про це пише Politico.

За даними видання, адміністрація США готується оголосити про нову "ключову мирну домовленість" із Росією, яку посадовці подають як шанс нарешті зупинити тривалу три роки війну.

Представник Білого дому заявив, що Вашингтон розраховує досягти згоди між усіма сторонами щодо параметрів припинення бойових дій до завершення місяця, а можливо, навіть "уже цього тижня".

Трамп і Зеленський / Фото: Офіс президента України

Чи залучена Україна до розробки плану припинення війни

Український високопосадовець повідомив Reuters, що Київ отримав непрямі сигнали про кілька американських пропозицій щодо завершення війни, які Вашингтон обговорював із Москвою. За словами співрозмовника, Україна не була залучена до розробки цих ідей.

Видання нагадує, що Путін озвучив свої ключові вимоги ще в червні 2024 року — він наполягає, щоб Київ відмовився від наміру вступити до НАТО та вивів українські сили з чотирьох регіонів, які Росія вважає своїми. Москва не демонструє готовності переглядати ці умови, тоді як Україна чітко заявляє, що погодитися на них не може.

Яка ціль відновлення переговорів з росіянами

Народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, коментуючи заяву Володимира Зеленського про відновлення переговорного процесу в Стамбулі, наголосив, що оцінювати їх ефективність за відсутністю російської делегації — недоречно, адже участь РФ із самого початку не передбачалася. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

Він підкреслив, що ключовою зараз є зміна підходу адміністрації Дональда Трампа до війни. За його словами, США дедалі критичніше ставляться до Росії та схиляються до позиції України. Саме тиск і примус мають змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Відповідно, оскільки підходи змінюються, виникає потреба говорити один з одним, консультуватися і дивитися, що може статися далі. Сама фігура Віткоффа не викликає жодного оптимізму. Він абсолютно не підготовлений до своєї місії, що ми вже неодноразово бачили. Аж до того, що схильний сприймати позицію своїх візаві на переговорах так, як він сам собі її уявляє, а не так, як вона звучить насправді. Тому я би не покладав великих надій на нього", - вказав нардеп.

Богдан Яременко / Фото: УНІАН

Що може змусити Путіна закінчити війну – Ступак

Відповідаючи на запитання про те, що могло б змусити Путіна завершити війну, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що ситуація надзвичайно складна. За його словами, Путін діє радше з упертості, а не з раціональних міркувань, і прагне будь-якою ціною тиснути на Україну. Коли рішення ухвалюються "з принципу", людину не турбують ні наслідки, ні майбутні покоління.

"Як варіант, Путіна може зупинити його особиста фізична втома. Коли він втомиться воювати, коли буде готовий махнути на все рукою, сказати: "До біса все, давайте зупинятися". Або, як варіант, Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії, і в бюджеті їх реально не вистачатиме, і він це зрозуміє сам", - вказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Скільки ще триватиме війна

Ступак також вважає, що російська агресія проти України триватиме щонайменше до березня 2026 року — у такому самому форматі, який спостерігається зараз.

За його оцінкою, до цього часу Росія може не досягти помітних успіхів на полі бою й зіштовхнеться з українською обороною, тоді як Україна зможе налагодити власне ракетне виробництво та серйозно вдарити по російських доходах, зокрема через нафтову сферу. Це може скоротити бюджети на утримання армії та спричинити нестачу особового складу. У результаті ситуація може зайти в глухий кут, без суттєвого просування будь-якої зі сторін.

"Ось тоді постане питання про зупинення війни на лінії розмежування, і почнеться дипломатичний процес. Дипломати робитимуть свою роботу, на лінії зіткнення будуть обстріли, як у 2015-2017 рр. Якщо дипломати домовляться, тоді може бути підписання спільного документа", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред