Частина "Слуг" закликає сформувати нову коаліцію та уряд: нардеп розкрив подробиці

Інна Ковенько
19 листопада 2025, 16:41
Також нардепи закликали негайно звільнити фігурантів корупційної справи в енергетиці.
Частина
Частина "Слуг" закликає сформувати нову коаліцію та уряд / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Микита Потураєв

Коротко:

  • Микита Потураєв опублікував заяву частини представників "Слуги народу" з низкою вимог
  • Нардепи закликали негайно звільнити фігурантів корупційної справи в енергетиці
  • Також серед вимог - сформувати нову коаліцію та уряд

Представники фракції "Слуга народу" опублікували заяву, в якій закликали сформувати нову коаліцію та новий уряд на тлі корупційного скандалу в енергетиці.

Серед вимог нардепів - негайне звільнення всіх фігурантів антикорупційного розслідування НАБУ і САП. Заяву опублікував народний депутат Микита Потураєв у Facebook.

Зазначається, що нардепи закликали до "повної підтримки НАБУ і САП". Також вони вимагають створити "коаліцію національної стійкості".

"Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню", - йдеться у повідомленні.

Після утворення коаліції пропонують створити "уряд національної стійкості", який має бути:

  • Сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей";
  • Складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах;
  • Орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

"Владний трикутник: президент України - Верховна Рада України - Кабінет міністрів України - повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі словами Потураєва, нардепи наполягають, щоб діяльність ОПУ "була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик".

Наразі невідомо, скільки депутатів підтримують цю заяву.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у межах якої правоохоронці здійснили понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Санкції передбачають заборону на ведення бізнесу в Україні, блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також заборону участі у державних закупівлях та приватизації.

Про персону: Микита Потураєв

Микита Русланович Потураєв - український політик, експерт з комунікацій, політичного і медіа-консалтингу. Народний депутат України IX скликання, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики (із 17 червня 2020 року).

НАБУ Слуга народу новини України
