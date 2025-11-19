Симоньян стала лежачою: як прогресує хвороба путіністки

Путіністка Симоньян сама заговорила про хворобу і розповіла про свій стан.

Маргарита Симоньян повідомила про хворобу та її наслідки / колаж: Главред, скрін з відео росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка форсує і підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, стала лежачою.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян нещодавно написала у своїй соціальній мережі, що проходить хіміотерапію і має багато вільного часу. Зокрема, вона висловилася про нову роботу ще одного путініста, російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей зіграла його дружина Юлія Висоцька.

Симоньян під час обговорення серіалу видала несподівану правду про свій стан здоров'я.

Маргарита Симоньян повідомила про серйозну хворобу / Скрін з відео: youtube.com

"У мене зараз мало сил, а значить, багато вільного часу - правда, лежачого. Маленький бонус хіміотерапії", - написала Симоньян, вихваляючи чергову пропагандистську маячню.

Повідомляється також, що незважаючи на онкологію, Симоньян продовжує працювати - вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка повідомила, що деякі випуски було знято заздалегідь, а коли вийдуть нові, то вона вже, найімовірніше, сидітиме в перуці.

Раніше Главред повідомляв, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує інформувати росіян про перебіг свого онкологічного захворювання.

Також кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла про стан свого здоров'я. Вона зізналася, що перенесеної операції виявилося недостатньо для одужання, і хвороба перейшла на нову стадію.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

