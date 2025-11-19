'Вони туди попруться': названо умову, за якої росіяни можуть піти на Дніпро

Експерт каже, що частина Дніпропетровської області буде залишатися під постійними ударами.

Можливість наступу РФ в Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Головне завдання росіян на 2025-2026 роки – захоплення Донецької та Запорізької областей

У ворога недостатньо сил, щоб рухатися на захоплення Дніпропетровської області

Поки ЗСУ контролюють Покровськ, у РФ немає перспективи йти на Дніпро

Основне завдання, яке стоїть перед російськими окупантами – це захоплення Донецької області. Однак для захоплення Дніпропетровської області цього угруповання сил недостатньо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він наголосив, що Росія, як і раніше, має намір захопити всю Донецьку область, принаймні, видно спроби росіян вийти на Добропілля, а далі рушити на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

"Єдина проблема Дніпропетровщини полягає в тому, що її південно-східна частина потрапляє в загальний контур лінії фронту з глибиною сухопутного коридору 150 км. Ось чому росіяни, в принципі, і зайшли на частину Дніпропетровської області, південніше Межевої, вздовж "залізки" від Покровська в бік Гуляйполя. Ця частина Дніпропетровської області знаходиться і буде залишатися під постійними ударами, там є небезпека", - вважає експерт.

За його словами, на даний момент у росіян недостатньо сил і засобів, щоб рухатися на захоплення Дніпропетровської області.

"Основне їх завдання на 2025-2026 роки – захоплення Донецької та Запорізької областей. Дніпропетровщиною війська РФ можуть зайнятися тільки після захоплення і утримання під контролем Донецької та Запорізької областей. Та й ми російським військам не дамо захопити Дніпропетровщину, зокрема, не будемо йти з Покровська", - каже Світан.

Він також додав, що пішовши з Покровська, ми надамо можливість росіянам планувати рух на місто Дніпро.

"Поки ми контролюємо Покровськ, або як мінімум покровський рубіж, у противника немає стратегічної перспективи йти на Дніпро, він навіть планувати таке не буде. Якщо ж ми відійдемо від Покровська, то ми фактично запросимо російські війська в Дніпропетровську область, пригостимо росіян Дніпропетровщиною. А якщо пригощають, то чому б не пригоститися – і російські війська тоді туди попруться", - підсумував полковник запасу ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Можливість наступу РФ на Дніпро

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що російські війська зайшли на територію Дніпропетровщини досить глибоко – на 17 км.

На його думку, російський наступ може розвернутися в напрямку міста Дніпро.

"Не хочу нагнітати і казати, що Дніпро під загрозою, але ми маємо бути готові до різних поворотів сюжету", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що російська армія просунулася на окремих ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Ворог наблизився до п’яти населених пунктів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що по-новому почали діяти підрозділи РФ, які перебувають на Сіверському та Слов’янсько-Лиманському напрямках. Там окупанти намагаються створити умови для подальшого просування до українського фортифікаційного рубежу.

Також відомо, що російські війська, за оцінками аналітиків, можуть готуватися до спроби ізолювати підрозділи Сил оборони України безпосередньо всередині Покровська Донецької області.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

