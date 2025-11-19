Трагедія в Тернополі: стало відомо, якими ракетами РФ атакувала багатоповерхівки

Росіяни атакували багатоповерхові будинки в Тернополі ракетами Х-101, які біли виготовлені у четвертому кварталі 2025 року, вказують Повітряні сили ЗСУ.

https://glavred.net/war/tragediya-v-ternopole-stalo-izvestno-kakimi-raketami-rf-atakovala-mnogoetazhki-10716977.html Посилання скопійоване

Якими ракетами РФ атакувала багатоповерхівки в Тернополі / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Про що йдеться у матеріалі:

РФ вдарила по житлових будинках Тернополя ракетами

Йдеться про ракети типу Х-101

Вони були виготовлені у 4 кварталі 2025 року

Російські війська вдарили по житлових багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101, які були випущені з літаків стратегічної авіації. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що Росія завдала удару по Україні ракетами Х-101, запущеними з шести літаків Ту-95МС, що базуються на аеродромі "Олєнья", та чотирьох Ту-160МС з авіабаз "Енгельс" і "Українка". Запуски здійснювалися з районів у Вологодській та Астраханській областях РФ.

відео дня

Як уточнюють у Повітряних силах ЗСУ, правоохоронні органи наразі досліджують уламки збитих російських крилатих ракет, щоб задокументувати черговий терористичний напад Росії на цивільне населення України.

Наголошується, що достовірна інформація, яку українська сторона неодноразово передавала міжнародним партнерам, підтверджує, що у ракетах Х-101 використовуються деталі та комплектуючі, вироблені компаніями зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

"Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", - йдеться у повідомленні.

Звідки і якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в коментарі 24 каналу зауважив, що останнім часом російські війська змінюють тактику, зосереджуючи основну масу ударних засобів на одному населеному пункті.

За його словами, атаки на об’єкти енергетики помітно почастішали. Росія прокладає складні маршрути польоту над цивільними територіями, щоб посилити ефект ударів. Це становить серйозну небезпеку, адже під час роботи ППО уламки чи збиті цілі можуть падати на житлові райони, спричиняючи жертви та руйнування. Тому ворог застосовує крилаті й балістичні ракети, ударні дрони або їхні імітатори.

"Тип засобів ураження залежатиме від регіону, по якому битиме ворог", – пояснює авіаексперт.

Удар по Україні 19 листопада - що відомо про ситуацію в Тернополі

Як раніше повідомляв Главред, пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після ударів російських ракет і дронів тривають. Кількість загиблих зросла до 25 осіб, серед них троє дітей, повідомили в ДСНС. Число поранених збільшилося до 73, включно з 15 дітьми.

Вранці 19 листопада вибухи пролунали в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях на тлі нової масованої ракетно-дронової атаки РФ. У Тернополі окупанти вдарили по житлових багатоповерхівках.

У ніч на 19 листопада Росія здійснила масштабний обстріл України ракетами й безпілотниками. Тернопіль зазнав значних руйнувань, є загиблі та поранені. Навіть після закінчення повітряної тривоги небезпека для місцевих мешканців зберігається. За даними Тернопільської ОВА, концентрація хлору в повітрі в місті перевищує норму у шість разів.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред