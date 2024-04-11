РФ атакувала об'єкти енергетики в чотирьох областях України: усі подробиці

У ДТЕК повідомили, що на двох теплоелектростанціях серйозно пошкоджено обладнання.

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РФ завдала ракетного удару по об'єктах енергетики України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

У ніч на 11 квітня країна-агресор РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Про це повідомив у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр уточнив, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків російських ракетних ударів.

У ДТЕК уточнили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції.

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"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Зазначається також, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 170 разів.

Наслідки атаки на Київську область

На Київщині під час російської атаки було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, область була атакована російськими дронамі-камікадзе та ракетами. Тривога тривала понад 5 годин.

Інформація про постраждалих і загиблих не надходила.

200 тисяч абонентів Харківщини - без світла

Заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Найскладніша ситуація в Харківській області. Там понад 10 ракетних ударів тільки по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова і залишити місто в темряві", - написав він у Telegram.

За словами Кулеби, є перебої з електрикою - понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює як укриття.

"Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної атаки противника. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки (...) У людей буде електрика попри атаки ворога", - додав Кулеба.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Що кажуть у Силах оборони Півдня

У Силах оборони Півдня повідомили, що минулої ночі ворог масовано атакував південні регіони хвилями ударних дронів. Бойова робота тривала понад п'ять годин. Під прицілом агресора знову була енергетична інфраструктура.

21 дрон було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 - на Одещині, 8 - на Миколаївщині, по 3 - у Херсонській та Дніпропетровській областях.

В Одеській області уламки збитих дронів спричинили загоряння на території енергетичного об'єкта. Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

У Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

"На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Дві ракети силами протиповітряної оборони були знищені, але, на жаль, є і влучання", - повідомили військові.

У Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - що відомо

Російські окупанти в ніч проти четверга та вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області. У місті почалися проблеми з енергопостачанням.

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про наслідки повітряної атаки РФ у ніч на 11 квітня.

За її словами, під дроновою атакою ворога були об'єкти енергетики.

"На прикладі вчорашньої доби в Одеській області хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б'є туди, де готуються відновлювальні роботи", - сказала вона.

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