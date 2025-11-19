Жорсткі графіки вимкнення світла на 20 листопада: годин з електроенергією буде мало

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби для промислових і побутових споживачів.

Графіки відключення світла на 20 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго ввело графіки відключення світла

В Україні вводять графіки вимкнення світла на 20 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 2,5 до 4 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - ідеться в повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Тому графіки погодинних відключень заплановані й сьогодні, 19 листопада.

Раніше повідомлялося, що визначальним для енергосистеми залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких неможливо передбачити. Якби в нинішній ситуації вдарили морози, то "були б більш тривалі відключення".

Напередодні стало відомо, що ризики для української енергосистеми наступної зими 2025-2026 років залишаються дуже високими через продовження російських атак.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

