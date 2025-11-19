Сім'ї горіли живцем, все огорнуло вогнем: розкрито моторошні подробиці з Тернополя

У Тернополі вже 25 загиблих внаслідок атаки, ще стільки ж людей може перебувати під завалами.

Люди горіли живцем у Тернополі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

У Тернополі серйозні руйнування через атаку РФ

Росіяни вбили щонайменше 25 людей, серед них діти

Під завалами досі можуть перебувати люди

У Тернополі різко зросла кількість загиблих внаслідок атаки на місто. Вже відомо щонайменше про 25 загиблих, середи яких троє дітей. Рятувальники досі продовжують пошукові роботи, ще щонайменше 25 людей не виходять на зв'язок та можуть бути під завалами. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз — на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо зв'язку з 25 особами", - сказав Клименко.

За даними ДСНС, внаслідок атаки вже щонайменше 92 поранених, серед яких 18 - діти. Зі зруйнованих будинків були врятовані 46 людей, з них 7 дітей.

Клименко уточнив, що у лікарнях перебувають 47 людей. Всі вони перебувають у стані різного ступеню важкості. Загиблим дітям було 5, 7 та 16 років. Відомо, що декілька людей померли у лікарні через несумісні травми з життям.

Він наголосив на тому, що удар спричинив сильну пожежу. Вогонь буквально лавою залив аж до першого поверху. Люди опинилися у вогняній пастці та навіть не встигли врятуватися. Люди просто згоріли заживо.

"Зараз ми знаходимося біля будинку, який має 5 під'їздів, два з них повністю вигоріли. І ми можемо говорити про біду, яка потрясла всю Україну, - тут згоріли живцем 19 людей", - сказав Клименко.

Рятувальники вже розібрали частину завалів, але роботи ще тривають, бо руйнування серйозні. Під завалами можуть залишатися тіла загиблих та живі люди, тому працювати слід вкрай обережно.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, у який загарбники влучили ракетою.

