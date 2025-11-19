Майже 10 годин пробув під завалами: у Тернополі дивом врятували молодого хлопця

Мати 20-річного хлопця від самого ранку чекала під зруйнованим будинком на звістку про сина.

У Тернополі з-під завалів дістали живого хлопця / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ дарила ракетами і дронами по Тернополю

Внаслідок атаки у місті багато загиблих та постраждалих

У Тернополі з-під завалів дістали живого хлопця

Російські окупанти зранку 19 листопада вдарили по Тернополю, зруйнувавши житлові будинки. Під завалами загинули цілі сім'ї. Однак через багато годин роботи з-під завалів вдалося дістати живу людину. Це підтвердив мер Тернополя Сергій Надал.

"З-під завалів дістали постраждалого. Він - живий!" - зазначив він.

Варто зазначити, що від самого ранку під зруйнованим будинком стояла жінка Оксана, яка чекала хоча б якоїсь звістки про свого сина. Хлопцю 20 років, він жив на дев'ятому поверсі зруйнованого будинку.

"Не можуть дістатися до нього. Нічого не кажуть, нічого не знаю. Сподіваюся, що Бог дасть йому сили і терпіння", - каже Оксана зі сльозами на очах.

Жінка чекає під будинком на звістку про свого сина / фото: скріншот

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який особисто прибув на місце трагедії, розповів, що рятувальникам вдалося почути під завалами живу людину під час хвилини тиші. Ним виявився 20-річний чоловік. Однак поки невідомо, чи є цей хлопець сином Оксани.

"На рівні між п’ятим і шостим поверхами вдалося почути та встановити контакт із 20-річним чоловіком. Він затиснутий у бетонних конструкціях, але живий. Ми сподіваємося, що всіх, хто вижив, вдасться врятувати", - сказав Клименко в ефірі телемарафону.

Під завалами знайшли живим чоловіка / фото: скріншот

Згодом стало відомо, що з-під завалів на верхніх поверхах вдалося дістати чоловіка - він живий. Місцеві ЗМІ з посиланням на медиків стверджує, що це саме той хлопець, якого під будинком чекала мама, а рятувальники тримали з ним зв'язок.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, у який загарбники влучили ракетою.

