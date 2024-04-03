'Загроза ракетних та бомбових ударів': у ЗСУ попередили про атаку з боку Білорусі

Загроза існує, оскільки авіація РФ за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі.

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У ЗСУ попередили про можливу атаку із Білорусі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, поліція Сумської області

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що українські Збройні сили не виключають можливості авіаційних атак з території сусідньої Білорусі. Зокрема, й через те, що з її території наступали російські війська на початку повномасштабної війни.

"Ми вже бачили, як так званий білоруський "президент" надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - наголосив Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, оскільки авіація РФ за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, то загроза існує.

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"Звичайно, загрозу Білорусь несе - як ракетних, так і бомбових ударів. Ми готові до різного розвитку подій, слідкуємо за переміщенням літаків, їхніми зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Атаки Росії по Україні: що відомо

Нагадаємо, що РФ стала рідше обстрілювати Україну "Калібрами", у ЗСУ назвали причини та загрози. Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі із логістикою у Росії.

Ілля Євлаш розкрив мету обстрілів Росії по території України навесні. Такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

У ЗСУ попередили про загрозу масованих ударів. Наталя Гуменюк вказала, що якраз напередодні масованих масованих комбінованих ракетно-доннових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема, підводні в акваторію Чорного моря. Окупанти намагаються розосередити увагу Сил протиповітряної оборони.

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