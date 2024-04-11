Потужний вибух у Миколаєві: РФ завдала ракетного удару по місту, є загиблі

Мер Миколаєва Олександр Сєнкєвич підтвердив потужний вибух у місті, водночас, у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрору ракетного удару.

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РФ завдала ракетного удару по Миколаєву - є загиблі та поранені / Колаж Главред, фото: УНІАН, скрнішот із відео

Вдень, 11 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", — написав мер Миколаєва.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі зазначив, що внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені.

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"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - написав він.

Перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

"Миколаївська, Херсонська області - ракетна небезпека!", - йшлось у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

У той же час український телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" зазначив, що приліт стався в межах міста Миколаїв.

"Прихід, вильоту не було видно, будьте в безпечних місцях. Так, у місті прихід, можливі повторні пуски - будь ласка, залиште вулиці", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

Станом на 13:01 Сили оборони півдня України повідомили про збільшення кількості поранених та загиблих.

"За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються", - зазначають військові.

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 11 квітня - наслідки обстрілу

11 квітня РФ знову здійснила масований удар по Україні, використовуючи "Шахеди" та різні типи ракет. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов відзначив, що окупанти спрямовують свої дії на ускладнення життя мирних громадян.

У результаті масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вночі на 11 квітня російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням.

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