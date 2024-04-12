Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру.

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Сергій Кислиця сказав, скільки ракет, дронів і КАБ Росія випустила по Україні у 2024 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 126 окрема бригада ТРО

З початку 2024 року країна-агресор Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Переважна більшість цілей російських загарбників були цивільними, а не військовими. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", - ідеться в заяві Кислиці, опублікованій у Facebook.

Постпред України в ООН зазначив, що Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру України, зокрема - на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

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Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова і про те, що окупанти застосовують тактику подвійних ударів - тобто атакують місце першої атаки новою хвилею ракет або безпілотників під час рятувальної операції.

За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених і загиблих у березні через російські атаки - 57 українських дітей. Кількість постраждалих українських дітей також подвоїлася порівняно з лютим.

"У своїх оцінках місія чітко дала зрозуміти, що березневе збільшення кількості жертв серед цивільного населення відбулося головним чином через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів по території України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту", - додав постпред України в ООН.

За словами Кислиці, людство має вивчити уроки історії.

"Навіть якщо режими Путіна і Гітлера не є ідентичними близнюками, у них одна й та сама токсична ДНК. Вісімдесят років тому майже десятиліття, витрачене на політику умиротворення, призвело до світової війни. Спроби умиротворити нового агресора, які ми спостерігали у 2014-2022 роках, вилилися в повномасштабну війну на європейському континенті", - сказав він.

"Якби Рада Безпеки існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом із Ріббентропом [міністр закордонних справ нацистської Німеччини, - ред.], доки нацисти руйнували європейські міста та відправляли тисячі людей у газові камери? І все ж зараз ми сидимо поруч із сучасними реінкарнаціями Ріббентропів", - додав дипломат.

Кислиця закликав проявити солідарність з Україною в реалізації її невід'ємного права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Також він запросив "усі відповідальні країни взяти участь і зробити свій внесок у всеосяжний, справедливий і міцний мир для України та всього світу" під час першого мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - останні новини

Російські окупанти в ніч на четвер і вранці 11 квітня здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Зокрема, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що енергетики працюють над усуненням наслідків російських ракетних ударів.

У ДТЕК заявили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції.

Силами протиповітряної оборони було знищено 57 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 39 ударних безпілотників.

Пізніше стало відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Росія вдарила по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Саме ці дозвукові ракети дозволили окупантам повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

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