Після звільнення Гринчук: Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики

Відповідне розпорядження Уряд схвалив сьогодні на засіданні.

Тимчасовий міністр енергетики / колаж: Главред, фото: скріншот, kmu.gov.ua

Коротко:

Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики

Ним став Артем Некрасов, який є першим заступником міністра

Кабмін призначив Артема Некрасова виконувачем обов’язків міністра енергетики після звільнення Світлани Гринчук. Про це повідомили в Міненерго.

"Виконання обов’язків Міністра енергетики України покладено на першого заступника Міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження Уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас, у свою чергу, Некрасов заявив, що докладе зусиль, щоб впоратись із викликами, які постали перед Україною.

"Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань — стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства", - сказав він.

Що відомо про Артема Некрасова

Некрасов має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. Він здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю електроенергетика, електротехніка, електромеханіка у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2017 року перебував на керівних посадах у Харківобленерго - був заступником директора з захисту активів з економічної безпеки.

Також Некрасов був директором Харківенергозбуту та комерційним директором Харківобленерго. З 1 серпня 2025 року є першим заступником міністра енергетики.

Звільнення Світлани Гринчук

Народний депутат Ярослав Железняк 19 листопада повідомив, що рішення про звільнення з посади Міністра енергетики Світлани Гринчук підтримало 315 депутатів.

Раніше вона подала у відставку та подякувала президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави.

Корупційний скандал - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський на фоні корупційного скандалу та публікацій плівок НАБУ анонсував відставку двох міністрів Кабміну.

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". Організація отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.

Відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

