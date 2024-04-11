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РФ атакувала Україну усім арсеналом: в областях - вибухи, є прильоти

Яна Ставська
11 квітня 2024, 04:13оновлено 11 квітня, 06:21
Російські окупанти спершу застосували по Україні іранські дрони.
РФ атакувала Україну усім арсеналом: в областях - вибухи, є прильоти
Масований удар 11 квітня - усі подробиці / Колаж Главред, фото Главред, Вікіпедія

Російські окупанти у ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Львівській та Харківській областях.

Карта тривог 11 квітня

Станом на 4:47 повітряна тривога оголошена по всій Україні у звʼязку з рухом ворожих БПЛА.

Рух Шахедів було зафіксовано, зокрема, у Вінницькій, Полтавській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській та інших областях України.

відео дня
РФ атакувала Україну усім арсеналом: в областях - вибухи, є прильоти
Вибухи 11 квітня - актуальна мапа тривог

Напередодні Повітряні сили попереджали про зліт 9 бортів стратегічних винищувачів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Станом на 3:40 11 квітня військові фіксували імовірні пуски ракет.

Вибухи у Києві - що відомо

Близько 5:00 під час повітряної тривоги у Києві прогриміли вибухи. Моніторингові канали писали про роботу ППО по "Шахедах" за містом.

Росія випустила по Україні ракети

Перші ракети залетіли через Сумську та Запорізьку області у бік Полтавської та Дніпропетровської, повідомляли моніторингові канали.

Повітряні сили, своєю чергою, уточнювали, що ракети Х-101 зайшли з Чернігівської області. Потім звернули до Києва.

Моніторингові канали також фіксували численні пуски балістичних ракет з Бєлгородської області РФ у бік Харкова.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти станом на 5:20 завдали щонайменше 9 ударів по Харкову та області. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

РФ атакувала Україну усім арсеналом: в областях - вибухи, є прильоти

На тлі пусків Ту-95 російські окупанти підняли три Міг-31К на аеродромі Савалейка. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування "Кинджалів".

Росіяни здійснили кілька пусків Кинджалів, направивши ці ракети разом із КР, за даними Повітряних сил та моніторингових каналів, на Львівську область, зокрема Стрий. На Львівщині працювала ППО, інформував голова ОВА Максим Козицький.

Удар по Україні - де гриміли вибухи

Російські окупанти зосереджено бʼють по цивільній та критичній інфраструктурі України. У Повітряних силах наголошували, що у запасі країни-агресорки ще "багато ракет", щоб тероризувати Україну масованими ударами.

Як писав Главред, напередодні, 10 квітня, Росія кілька разів атакувала транспортну й портову інфраструктуру Одеської області. Під час останньої атаки загинуло 4 людей, зокрема 10-річна дівчинка.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

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війна в Україні Ту-95 тривога вибух війна Росії та України
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