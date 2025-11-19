Повсякденний продукт різко стрибне в ціні до кінця року: яка буде вартість

Виробники підвищують ціни одразу на більший відсоток, щоб рідше коригувати цінники в умовах нестабільної собівартості.

Ринок макаронів стикається з браком якісної сировини / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

До кінця року макарони подорожчають на 3–10%

Борошно зросло в ціні на 10%, якісної сировини не вистачає

Виробники стикаються з відключеннями світла та браком водіїв

В Україні до кінця року очікується підвищення цін на макаронні вироби на 3–10%. Про це пише видання "Телеграф" із посиланням на оцінки експертів та учасників ринку.

За словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, подорожчання є неминучим, однак різкого стрибка не прогнозується:

"Однозначно піднімуться ціни. Але не буде високого підняття, на невеликий відсоток. Зараз піднялось борошно у ціні десь на 3-5 %. Як правило, максимум через місяць ціни зростають. Тобто таке зростання може бути в грудні на макарони".

Деякі виробники планують підвищити вартість продукції одразу до 10%, щоб уникнути частого коригування цінників у найближчі місяці.

Як зазначив керівник відділу збуту ТМ "Ярка" Валерій Сердюков: "Я сподіваюся, що ми в кінці листопада піднімемо ціну, і більше не будемо. Я дуже на це сподіваюся, якщо нічого не зміниться, хоча б до кінця лютого, можливо, навіть до березня".

Експерти пояснюють, що зміна цін у виробників — процес складний, і переговори з постачальниками щодо підвищення відбуваються нечасто, але одразу на більший відсоток.

Чому виробники змінюють ціни

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко підкреслює: "Переговорний процес про підняття ціни досить непростий і болючий. Заради 1% його розпочинати не варто. Тому, як правило, цей процес ініціюється, коли собівартість зростає десь на 3-4 %, тоді намагаються підняти на 5 % на продукцію".

За його словами, упродовж останніх двох-трьох місяців макарони практично не дорожчали, але загалом від початку 2025 року ціна зросла приблизно на 10%. На вартість продукції впливають два ключові фактори воєнного часу — перебої з електроенергією, що змушує підприємства використовувати генератори, та дефіцит робочої сили, зокрема водіїв.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Тараненко пояснює: "Немає водіїв, немає кого посадити за кермо. Водії їздять по дорогах, і їх просто з-за керма витягують і забирають на службу. Зараз вже на зарплату, наприклад, 30 тисяч – водії просто сміються. Хоча ще рік назад це була конкурентна сума".

Ще одним чинником є зростання вартості сировини. Борошно вже подорожчало приблизно на 10%, а виробники стикаються з нестачею високоякісної продукції з необхідними показниками.

Дефіцит якісного борошна

Як зазначає Тараненко: "Для виробництва макаронів потрібно борошно з підвищеними показниками клейковини, білизни, а такого борошна у нас кожного року все менше і менше, на жаль, тому саме цей сегмент дорожчає трошки більше, ніж в середньому пшениця".

Святковий стіл може подорожчати: прогноз експерт

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що цьогоріч українцям варто готуватися до дорожчого святкового столу, насамперед через зростання вартості м’яса. За його оцінкою, м’ясо в Україні вже фактично перейшло до категорії преміум-продуктів, і купувати його можуть далеко не всі споживачі.

Експерт зазначає, що темпи подорожчання прогнозувати складно, адже вони залежать від низки факторів, включно з погодними умовами та купівельною спроможністю населення. Якщо зима буде холодною, частина доходів піде на опалення, що зменшить можливості людей купувати дорожчі продукти.

Пендзин підкреслює, що передсвяткове зростання цін є традиційним, і м’ясо разом із м’ясопродуктами подорожчає, але це відбудеться не раніше грудня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, восени молочна продукція традиційно дорожчає через зменшення пропозиції молока та зростання витрат на переробку й зберігання. Найбільше подорожчає вершкове масло. Економіст Олег Пендзин пояснив, що є всі підстави для зростання цін.

Нагадаємо, що пеошкодження енергетичної інфраструктури, проблеми з логістикою та девальвація гривні створюють нові виклики для українського ринку. Економісти попереджають, що ці фактори неминуче позначаться на вартості продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Крім того, ціни на основні овочі зараз на 26-30% нижчі, ніж торік, завдяки сезонності та продажу продукції домогосподарствами. Взимку очікується ріст цін на 10-25%.

Про джерело: Телеграф Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

