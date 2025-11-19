Рус
План РФ щодо руйнації енергосистеми України: в ГУР попередили про важку зиму

Марія Николишин
19 листопада 2025, 18:44оновлено 19 листопада, 19:18
В Росії використовують удари по енергетиці України як фактор впливу.
Буданов про удари по енергетиці / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Буданова:

  • Зима в Україні може бути важкою
  • РФ прийняла стратегічне рішення щодо ударів по українській енергетиці
  • Україна завдає ударів у відповідь по Росії

Цього року зима в Україні справді може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені у часі. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, окупанти обмежуються такими атаками лише взимку, а Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.

"Цього року зима справді може бути важкою, але українці в будь-якому разі, щоб не сталось переживуть цю зиму, це розуміє навіть ворог. Не можна говорити, що "все пропало", ми пройдемо цей період", - наголосив він.

Буданов пояснив, що в Росії були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по українській енергетиці.

Він додав, що росіяни прийшли до висновку – є фактор загрози того, що вони зруйнують Україні енергетику перед зимовим сезоном, і це матиме максимальний вплив на суспільство в Україні та на наших західних партнерів.

"Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком, росіяни обмежені у часі – до кінця лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції Росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося", - наголосив очільник ГУР.

Буданов також розповів, що Україна завдає ударів у відповідь по російському паливно-енергетичному комплексу, які мають серйозний вплив на Росію.

"Найголовніше, що наші дії, на відміну від ворожих, не мають таких часових обмежень. Все тому, що ми б'ємо, зокрема, по експортних спроможностях Росії. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють", - підсумував він.

Тактика ударів РФ по енергетиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що найбільша загроза зараз - спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми.

За його словами, це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія.

"Самі станції можуть продовжувати виробництво, але подати цю енергію в мережу неможливо, доки не будуть відремонтовані підстанції. Отже, ситуація виглядає досить складною, але не варто малювати апокаліптичних картинок", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявили, що в Україні вводять графіки відключення світла на 20 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко говорив, що ризики для української енергосистеми наступної зими 2025–2026 років залишаються високими через продовження російських атак.

Водночас, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вважає, що в Україні існує реальна загроза масштабних відключень електроенергії.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

