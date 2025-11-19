Експеримент на межі фантастики: люди цілий рік житимуть "на Марсі" самі

Команда "живе як майбутні дослідники Марса" і допомагає готуватися до майбутніх пілотованих місій.

Головне:

Добровольці NASA живуть у повному відриві від зовнішнього світу всередині модуля

Команда "живе як майбутні дослідники Марса"

Уже місяць четверо добровольців NASA живуть у повному відриві від зовнішнього світу всередині модуля Mars Dune Alpha - спеціально створеного приміщення, яке максимально точно повторює умови передбачуваного польоту і життя на Марсі.

Експеримент CHAPEA спрямований на те, щоб зрозуміти, як люди справляються з нестачею ресурсів, ізоляцією і можливими технічними неполадками протягом цілого року, повідомляє NASA.

19 жовтня четверо учасників програми CHAPEA увійшли до штучно створеного комплексу Mars Dune Alpha площею 1700 квадратних футів (близько 518 м²), розташованого в космічному центрі імені Джонсона в Г'юстоні. Їм належить провести там ще 344 дні, повністю відрізаними від зовнішнього середовища.

NASA опублікувало відеозапис початку експерименту, підкресливши, що команда "живе як майбутні дослідники Марса" і допомагає готуватися до майбутніх пілотованих місій на Місяць і Червону планету.

До складу екіпажу входять: пілот-випробувач ВПС США Росс Елдер, офіцер із закупівель Космічних сил США полковник Еллен Елліс, експерт із розроблення обладнання Метью Монтгомері та технічний директор, який працює у сфері оборонних і аерокосмічних технологій, Джеймс Спайсер.

Mars Dune Alpha включає близько дев'яти окремих зон: загальну ванну кімнату, кухню і місце для відпочинку, а також особисті кімнати кожного з учасників. Окремий простір призначений для тренувань, що імітують "марсіанські прогулянки".

Про джерело: NASA Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - незалежне агентство федерального уряду США. Перебуває в підпорядкуванні безпосередньо президента США. NASA здійснює цивільну космічну програму країни, а також наукові дослідження повітряного і космічного просторів і науково-технологічні дослідження в галузі авіації, повітроплавання і космонавтики. З моменту свого створення NASA очолює більшість американських ініціатив з дослідження космосу, включно з місіями з посадки на Місяць "Аполлон", космічною станцією "Скайлеб", а згодом і Спейс шатл. NASA підтримує Міжнародну космічну станцію і курирує розробку космічного корабля "Оріон", "Space Launch System", Commercial Crew Program і планованої космічної станції "Lunar Gateway".

