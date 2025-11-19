"Вульгарна, все напоказ": у мережі з'явилося нове відео дочки Лорак

Коротко:
- Чим дочка Лорак обурила фоловерів
- Що вона виставила напоказ
Дочка російської співачки Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, ошелешила новим дорослим відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в ТікТок.
Там Софія Налчаджиоглу опублікувала відео, як танцює під трек. До слова, в її акаунті в соціальній мережі стоїть позначка, що дівчинці 18 років, хоча насправді їй всього 14.
@blackangel9s ляляляляляляляляля... @тгк:соник'с✨ #fypシ゚#fyp♬ оригінальний звук - Lyrics ♪
У мережі природно звернули увагу на відверту поведінку дівчинки. Безліч коментаторів написали про те, що підліток має вигляд більший за свій вік, а також має відвертий і вульгарний вигляд.
Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force, яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.
А також Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
