Софія Началджіоглу здивувала своєю занадто вульгарною поведінкою як для підлітка.

Дочка Лорак здивувала вульгарною поведінкою / Колаж Главред, фото скріншот ТікТок

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, ошелешила новим дорослим відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в ТікТок.

Там Софія Налчаджиоглу опублікувала відео, як танцює під трек. До слова, в її акаунті в соціальній мережі стоїть позначка, що дівчинці 18 років, хоча насправді їй всього 14.

У мережі природно звернули увагу на відверту поведінку дівчинки. Безліч коментаторів написали про те, що підліток має вигляд більший за свій вік, а також має відвертий і вульгарний вигляд.

У мережі рознесли доньку Лорак / Скріншот

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force, яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.

А також Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

