Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

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РФ вдарила по трипільській ТЕС гіршими за "Кинжал" ракетами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, expres.online

Росія вдарила по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Саме ці дозвукові ракети дозволили окупантам повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Про це повідомило видання Defense Express.

За даними видання, дальність пуску ракет склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки. Раніше ракетам Х-69 приписували дальність пуску до 290 км, однак на практиці вона виявилась більшою. Вагу бойової частини ракети вказували у межах 310 кг.

"Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння", - зазначили у матеріалі. відео дня

Також ракета оснащена системою наведення DSMAC, як і Х-101, та супутниковою навігацією з завадозахищеними антенами "Комета-М". Х-69 має інерціальну систему, що забезпечує точність удару. Як зазначає Defense Express, головною особливістю російської ракети є можливість наднизького польоту на висоті (у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101).

Хоча ракета Х-69 має меншу бойову частину порівняно з гіперзвуковим "Кинжалом", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС. Це зумовлено її здатністю проникати крізь українську протиповітряну оборону та можливістю запуску із літаків тактичної авіації, а не стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К.

Виявляти та відслідковувати ракетні атаки, під час яких використовуються Х-69 складніше, оскільки їх запускають із літаків тактичної авіації, тобто Су-34 чи Су-35. Також варто враховувати, що ворожі літаки тактичної авіації можуть використовувати ці ракети більш масово, що підвищує загрозу для об'єктів на території України.

"Але після того, як у РФ налагодять її повномасштабне серійне виробництво, бо наразі мова не йде про її запаси... Водночас дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км", - зауважили у віданні.

Дальність ураження з ймовірних пускових районів Х-69 з дальністю 400 км / Фото: Defense Express

У випадку, якщо РФ використовуватиме територію Білорусі для запуску ракети, то під загрозою опиниться вся територія України, крім Закарпатської області. Видання продемонструвало на мапі гіпотетичні пускові райони, без урахування можливості Росією повітряного простору Білорусі.

Що відомо про ракету Х-69? Х-69 — російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є модернізацією ракети Х-59. Призначена для ураження наземних цілей та надводних об'єктів, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Трипільській ТЕС - що відомо

Нагадаємо, окупанти в ніч на четвер та вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Також внаслідок атаки російські ракети повністю знищили Трипільську ТЕС під Києвом. Сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств.

Як повідомляв Главред, внаслідок зруйнування Трипільської ТЕС енергетична система України втратила значну частину потужності. Ця ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. В "Укренерго" сподіваються уникнути обмежень споживання електроенергії

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