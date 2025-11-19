'Рівносильно капітуляції': ЗМІ розкрили, що передбачає 'мирний план' США та РФ

Відомо, що положення плану відображають давні політичні цілі Кремля.

США та РФ готують новий план закінчення війни

Він включає відмову від певних територій, скорочення військової допомоги та української армії

В США хочуть, щоб Україна прийняла цю угоду

Відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. Однак, він буде рівносильним капітуляції України. Про це повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

"Можу підтвердити поспішну пропозицію США та Росії, яку просувають українцям через Дмитрієва-Віткова до Умерова. Це буде рівносильне капітуляції України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля", - написав він.

За словами кореспондента, план включає:

скорочення армії України вдвічі;

відмову від певної зброї;

відмову від Донбасу;

незадоволення Зеленського.

В Financial Times також зауважили, що цей план закликає Україну відмовитися від ключових категорій озброєння та включатиме скорочення військової допомоги США, яка була життєво важливою для оборони, що потенційно зробить країну вразливою до майбутньої російської агресії.

"Він також передбачає визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні та надання офіційного статусу місцевій гілці Російської православної церкви — положення, що відображають давні політичні цілі Кремля", - йдеться у повідомленні.

Території в обмін на гарантії безпеки

Крім того, Axios пише, що новий план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання Росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії.

"Україна та її прихильники розглядатимуть це як величезну поступку Росії. Погляд Білого дому, за словами американського чиновника, полягає в тому, що Україна, ймовірно, втратить цю територію в будь-якому разі, якщо війна продовжиться, і тому в інтересах України досягти угоди зараз", - йдеться у заяві видання.

План також передбачає, що Росія отримає повний фактичний контроль над Луганськом та Донецьком, незважаючи на те, що Україна все ще контролює близько 12% території там.

"У двох інших охоплених війною регіонах, Херсонській та Запорізькій областях, нинішні лінії контролю будуть здебільшого заморожені, а Росія поверне частину земель за умови переговорів", - додає видання.

Сигнал Зеленському від США

Водночас, видання Reuters повідомляє, що США надали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену США рамкову угоду щодо припинення війни з Росією, яка пропонує Києву відмовитися від території та частини зброї.

Джерела видання сказали, що Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти.

Що відомо про план закінчення війни США та Росії

Видання Axios раніше писало, що план США складається з 28 пунктів.

Відомо, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює розробку плану і детально обговорив його з російським посланцем - главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Крім того, Дмитрієв повідомив Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб узяти за основу принципи, про які Трамп і Володимир Путін домовилися в серпні на Алясці, і підготувати пропозицію "з розв'язання конфлікту в Україні, а також із відновлення відносин між США і Росією та вирішення питань безпеки Росії".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що війна має закінчитись, немає альтернативи миру. За його словами, Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди.

Глава ГУР МО Кирило Буданов говорив, що Трамп заявив, що війна Росії проти України має закінчитись якомога швидше, охарактеризувавши її як жахливу криваву бійню та найбільший конфлікт з часів Другої світової війни.

Водночас, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв раніше сказав, що повномасштабна агресивна і неспровокована війна Росії проти України, яку в країні-агресорці називають "СВО", закінчиться лише після досягнення цілей, які поставив Кремль.

