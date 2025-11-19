Софія Ротару вийшла на зв'язок після удару РФ по Тернополю - що вона зробила

Ви дізнаєтеся:
- Софія Ротару відреагувала на російський удар по Тернополю
- Що вона сказала
Легендарна українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок в Instagram після жахливої атаки терористичної РФ по місту Тернопіль. За останньою інформацією обстріл забрав життя 25 людей.
Співачка вирішила вшанувати пам'ять жертв трагедії і нагадати світу про злочини російської армії. У соцмережах Ротару показала зруйнований багатоповерховий будинок, у який трапився "приліт", із чорно-білим фільтром. Внизу фотографії було додано свічку в пам'ять про всіх загиблих унаслідок цієї атаки.
"Тернопіль. 19.11.2025", - свідчить підпис до фото наслідків обстрілу.
Удар РФ по Тернополю - що відомо
Російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч на 19 листопада. Ворог використовував велику кількість дронів, спрямованих, головним чином, на західні області. По Тернополю було застосовано крилаті ракети Х-101, випущені літаками стратегічної авіації. Унаслідок ударів по житлових будинках Тернополя кількість жертв серед мирного населення сягнула 25 осіб.
Наслідки атаки РФ по Тернополю - дивитися відео:
Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
