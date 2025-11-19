Софія Ротару вийшла на зв'язок після удару РФ по Тернополю - що вона зробила

Легендарна співачка вшанувала пам'ять жертв російського удару.

https://glavred.net/stars/sofiya-rotaru-vyshla-na-svyaz-posle-udara-rf-po-ternopolyu-chto-ona-sdelala-10716992.html Посилання скопійоване

Софія Ротару відреагувала на атаку РФ по Тернополю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, t.me/dsns_telegram

Ви дізнаєтеся:

Софія Ротару відреагувала на російський удар по Тернополю

Що вона сказала

Легендарна українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок в Instagram після жахливої атаки терористичної РФ по місту Тернопіль. За останньою інформацією обстріл забрав життя 25 людей.

Співачка вирішила вшанувати пам'ять жертв трагедії і нагадати світу про злочини російської армії. У соцмережах Ротару показала зруйнований багатоповерховий будинок, у який трапився "приліт", із чорно-білим фільтром. Внизу фотографії було додано свічку в пам'ять про всіх загиблих унаслідок цієї атаки.

відео дня

"Тернопіль. 19.11.2025", - свідчить підпис до фото наслідків обстрілу.

Софія Ротару - реакція на удар по Тернополю / фото: instagram.com, Софія Ротару

Удар РФ по Тернополю - що відомо

Російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч на 19 листопада. Ворог використовував велику кількість дронів, спрямованих, головним чином, на західні області. По Тернополю було застосовано крилаті ракети Х-101, випущені літаками стратегічної авіації. Унаслідок ударів по житлових будинках Тернополя кількість жертв серед мирного населення сягнула 25 осіб.

Наслідки атаки РФ по Тернополю - дивитися відео:

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що модель і бізнесвумен Софія Ткачук показала національний костюм, в якому представила Україну на Miss Universe 2025, і викликала жваві обговорення в мережі. Кадрами образу "Міс Всесвіт Україна" поділилася в Instagram.

Також Alyona Alyona розповіла про невдалі спроби схуднути. Реперка зазначила, що неодноразово намагалася худнути - інколи досягала результату та скидала по 20 кілограмів, але згодом вага поверталася.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред