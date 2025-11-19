Які області України в найбільшій зоні ризику: експерт пояснив закономірність атак РФ

Наступною ціллю для ракетно-дронових ударів можуть стати міста у Придніпровській Україні.

Які регіони можуть бути наступними під ударом ворога / Колаж: Главред, фото: Повітряні сили/Telegram

Ключові факти:

У ніч на 19 листопада Росія атакувала Львів, Тернопіль та Івано-Франківщину

Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що удари мають послідовність

Наслідки обстрілів трагічні: жертви у Тернополі, пошкоджені енергетичні об’єкти у Львові

У ніч на 19 листопада Росія вкотре здійснила масовану атаку проти України. Цього разу удари прийшлися по житлових будинках та цивільній інфраструктурі у Львові, Тернополі та на Івано-Франківщині. За тиждень до цього під потужним обстрілом перебувала столиця – Київ.

Військовий оглядач Денис Попович у коментарі для 24 Каналу пояснив, що російські атаки відбуваються у певній послідовності. Спершу ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів – по західних регіонах. За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Придніпров’я – Дніпро, Кременчук та Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

відео дня

Попович звернув увагу, що Київ атакували не лише дронами, а й великою кількістю балістичних ракет. Це пов’язано з тим, що у столиці розгорнуті комплекси Patriot, здатні збивати балістику. Водночас крилаті ракети типу "Калібр" та Х-101, які запускають із моря та бомбардувальників, спрямовують переважно на інші міста – саме вони вдарили по Львову та Тернополю.

Наслідки останньої атаки виявилися трагічними. У Тернополі ракета влучила у житловий будинок, що призвело до численних жертв серед мирного населення. У Львові постраждав енергетичний об’єкт, а також склад із шинами, через що місто накрило густе задимлення. На Івано-Франківщині також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Оглядач нагадав, що під час попереднього масованого обстрілу Києва постраждали 30 багатоповерхівок, були загиблі та поранені. Це свідчить про системність дій ворога, який не припиняє бити по житловій забудові та об’єктах енергетики, намагаючись виснажити українські міста та населення.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, у який загарбники влучили ракетою.

Також важливо:

Про персону: Денис Попович Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

