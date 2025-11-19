'Максимально важка ситуація': Буданов розповів про реальну обстановку у Покровську

Сили оборони продовжують утримувати Покровськ попри напружену ситуацію та загрози з боку противника.

Покровськ став важливим елементом російської пропаганди/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Суспільне, скріншот

Коротко:

Сили оборони утримують Покровськ попри загострення ситуації

Бої навколо міста залишаються максимально напруженими

Операція десанту допомогла зміцнити позиції ЗСУ у місті

Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Максимально важка ситуація з Покровськом і навколо нього. Але, разом з тим, якось ще тримаємось", – зазначив він.

Операція десанту та її значення

Буданов пояснив, чому було проведено операцію з десантом на гелікоптерах та висадкою на північний край промислової зони міста.

"Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбувалося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста, коли Герасимов доповідав Путіну про те, що 'місто взято'. І ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили – ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення", – підкреслив очільник ГУР.

Він додав, що після висадки спецпризначенців ГУР у місті росіяни перестали заявляти про "взяття Покровська" і замість цього почали говорити про "просування та успіхи у боях".

Покровськ як елемент пропаганди

Буданов також зазначив, що Покровськ став ключовим елементом російської пропаганди.

"Це велика буде для них перемога, якщо так станеться (захоплення міста – ред.)", – сказав він.

Водночас, за словами Буданова, для України можливе захоплення міста матиме протилежний дипломатичний ефект.

"Проте будемо сподіватися, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових, перш за все, бійця в окопі – дасть своє, і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно", – додав керівник ГУР.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди можуть піти окупанти після Покровська – прогноз експерта

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, у разі можливого захоплення Покровська російськими окупантами під загрозою опиняться ще п’ять українських міст.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Після нього загарбники, найімовірніше, рухатимуться на Добропілля, а далі — на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ", — зазначає експерт.

Він пояснює, що такий наступ має на меті відрізати постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із заходу.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, в DeepState заявляли, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на Лиман Донецької області по всій сірій зоні, проте ситуацію вдалося відносно стабілізувати.

Крім того, основне завдання, яке стоїть перед російськими окупантами – це захоплення Донецької області. Однак для захоплення Дніпропетровської області цього угруповання сил недостатньо.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що по-новому почали діяти підрозділи РФ, які перебувають на Сіверському та Слов’янсько-Лиманському напрямках. Там окупанти намагаються створити умови для подальшого просування до українського фортифікаційного рубежу.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

