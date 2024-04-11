Це головна ціль ворога: в ГУР відреагували на ракетний удар по Україні 11 квітня

В ГУР зазначила, що ціллю російського ракетного удару 11 квітня було завдання максимальної шкоди для цивільної інфраструктури України.

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В ГУР назвали головну ціль ракетного удару по Україні 11 квітня / Колаж Главред, фото: ДСНС, Сили оборони півдня України

Росія вчергове завдала масованого удару по Україні з використанням "Шахедів" та різних типів ракет 11 квітня. У Головному управлінні розвідки (ГУР) України відзначили, що окупанти спрямовують свої дії на ускладнення життя мирних громадян. Про це повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська обстрілювали цивільні об'єкти в Україні, що є порушенням міжнародного гуманітарного права та вважається воєнним злочином.

"Про ймовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо. І про це говорилось публічно. Що стосується мети, тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури", — заявив представник ГУР. відео дня

Він заявив, що російська сторона намагається максимально завдати руйнувань та пошкоджень саме об'єктам цивільної інфраструктури з метою ускладнення життя мирних громадян та загострення гуманітарних проблем в країні.

"Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики", – зазначив представник ГУР.

Він наголосив, що всі дії Росії є воєнними злочинами і це бачить увесь світ.

"І протидія цим злочинам теж відома, українське керівництво говорить про це на весь світ", – резюмував він.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 11 квітня - наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в ніч на 11 квітня російські окупанти нанесли удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням.

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів та ударними безпілотниками, зокрема, основний удар був спрямований на Львівщину. Було знищено 57 повітряних цілей, включаючи 18 ракет і 39 ударних безпілотників.

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