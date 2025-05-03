США продовжать підтримку України: у Трампа зробили важливу заяву

Марк Бернс особисто розповів колишньому президенту США і представникам Білого дому про те, що побачив в Україні.

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Дональд Трамп і Марк Бернс / Колаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скріншот

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США мають твердий намір продовжувати підтримувати право України на захист

США не відступлять від підтримки українського права на самооборону, каже Бернс

США мають твердий намір продовжувати підтримувати право України на захист. Про це заявив пастор Марк Бернс - один із наближених до Дональда Трампа релігійних радників, повідомляє.

Він особисто розповів колишньому президенту США і представникам Білого дому про те, що побачив в Україні: про злочини, скоєні російськими військовими проти мирних жителів, жінок, дітей і літніх людей, а також про викрадення 20 тисяч українських дітей і руйнування сотень релігійних об'єктів, наголосив пастор в інтерв'ю Kyiv Independent.

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На запитання про реакцію Трампа, Бернс зазначив: "Президент завжди виявляє співчуття і турбується про невинних людей, які страждають від війни". Він додав, що саме тому Трамп посилює тиск на Путіна і не приховує свого невдоволення його діями.

Хоча раніше Бернс висловлювався за паузу у військовій допомозі Україні, його позиція змінилася після відвідин Кривого Рогу, де він став свідком наслідків російського ракетного удару.

"Президент Трамп нещодавно дав згоду на першу партію військової допомоги Україні, тим самим чітко показавши: Америка не відступить від своєї підтримки українського права на самооборону", - наголосив Бернс.

Раніше Володимир Зеленський сказав, про що говорив із Трампом у Ватикані. "Формат тет-а-тет спрацював", і йому вдалося поговорити з Трампом найбільш предметно і краще, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прес-секретар Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною і Росією.

Як повідомляв Главред, у Держдепі пояснили, що саме зміниться. Наразі позиція її країни щодо переговорів не змінилася, однак якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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